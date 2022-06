Britney Spears reaparece en bikini y presumiendo su mansión

Nuestra adorada Britney solo duró una semana alejada de las redes sociales después de haber contraído matrimonio con Sam Asghari. Reapareció con una expresión resplandeciente y posando tranquila en la piscina de su nuevo hogar, una mansión alucinante.

“Todavía no he estado en mi luna de miel... me casé y me mudé a una nueva casa al mismo tiempo... no es lo más inteligente que puedo hacer. Estoy en shock…El cambio es genial”, escribió en la foto que compartió con sus seguidores en la que luce un colorido traje de baño de dos piezas. Además añadió, “Me di un buen chapuzón en mi piscina... es tan brillante y tiene un buen lugar para relajarse... y un tobogán… Me corté todo el cabello y mi esposo me acaba de hacer un bistec… ¡la vida es buena”, concluyó Britney.

(Te puede interesar: Britney Spears enfrenta nueva batalla legal, su padre la habría demandado)

Todo parece indicar que los recién casados adquirieron una propiedad de más de 11 millones de dólares. Y que estaría ubicada en Calabasas, California, que está relativamente cerca de la otra en la que viven desde 2015. Además, la exuberante casa se encuentra a pocos minutos de la residencia de su ex, Kevin Federline, con el que viven sus dos hijos, ya que la idea de la cantante es acercarse aun más a sus hijos.

