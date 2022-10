Britney Spears le deseó lo peor a su papá: “Rezo para que te quemes en el infierno”

Instagram: @britneyspears

La princesita del pop Britney Spears no para de lanzar dardos contra su familia por haberla restringido de vivir libremente durante varios años en los que era su padre quien mandaba sobre su patrimonio y otros aspectos personales. En inglés este término es conocido como conservatorship.

Finalmente, en noviembre de 2021 logró acabar con esa tutela y desde entonces se ha casado, ha vuelto a la música, colaborando con Elton John en ‘Hold me closer’, pero no ha dejado atrás el pasado.

En una reciente publicación que ya no reposa en internet, pues cerró Instagram, arremetió contra su padre y aseguró que quería que se “quemara en el infierno”.

Spears compartió la siguiente imagen y le siguió una fuerte descripción.

La cantante recordó cómo fueron los días que pasó encerrada por órdenes de James Parnell Spears, mientras las personas de seguridad no le daban explicación: “Sabio padre, ¿quieres sentarme durante cuatro meses y exponer mi cuerpo a unas enfermeras que bañan como si fuera un perro? Me hacían bullying con sus preguntas y no permitían preguntarles de vuelta. ¿Te gustaría ver a tus nietas Maddie y Ivy sentadas en una silla por 10 horas al día mientras los doctores les joden la mente?”.

No hice nada malo. ¿Por qué tu y el resto de la familia permitieron que me trataran como a un perro?

También aprovechó para cuestionar que la hacía tan diferente de sus hermanas y por qué ellas no pasaron por lo mismo.

“Cada mañana y cada noche rezo a Dios para que sientas por al menos cinco minutos el dolor que sentí en ese lugar por cuatro meses”, finalizó.

En días anteriores también había dedicado unas palabras parecidas a su madre, quien se disculpó con ella públicamente por lo que tuvo que pasar. Sin embargo, la princesita del pop no aceptó lo dicho por Lynne Spears y resaltó que esperaba que tanto ella como los doctores “se quemaran en el infierno”.

