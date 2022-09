Britney Spears envía sentido mensaje a sus hijos tras sus polémicas declaraciones

Los enfrentamientos entre la 'princesita del pop', su exesposo Kevin Federline y sus hijos Preston y Jayden no paran.

Tras la aparición de sus menores en una entrevista para la cadena ITV, donde hablaban de su problemática relación con su mamá, opinaban sobre sus abuelos y contaban cómo había su vida con los permanentes problemas de Britney, la fama, el contenido que ella sube a redes sociales y su relación con su padre, Kevin Federline, la artista no dudó de responder a través de sus redes sociales.

En la extensa carta, que toma cuatro slides, asegura que es injusto lo que los menores dijeron al aire sobre ella, pues, su vida no ha sido fácil y no ha podido ejercer su maternidad como soñaba, "He hecho todo lo posible para ser la mejor persona que puedo teniendo en cuenta que he sido básicamente rehén en hogares con enfermeras y cabrones", dijo.

En la misma línea, la vocalista aseguró que su forma de actuar es producto de lo que ha tenido que vivir, "Espero que mis hijos algún día entiendan mi razonamiento, rebelándome como cualquier mujer que ha estado bajo la supervisión de la tutela", escribió.

Así mismo, arremetió contra su exesposo y papá de sus hijos y lo cupó como parte del problema, "Ayudé a su padre, que no ha tenido trabajo en 15 años. Supongo que es más fácil para ustedes no tener a nadie que los controle", explicó

E hizo público el problema del modelo de adicción a las drogas, "Estoy segura de que los estándares de su papá fumando hierba todos los días benefician su vida diaria para participar en una generación muy genial. Entiendo completamente su necesidad de vivir con él, ya que tuve que jugar el papel perfecto durante 15 años para absolutamente nada", recriminó.

Aquí el post completo: