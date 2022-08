Bombero francés revela las últimas palabras de la princesa Diana

Noche del 31 de agosto de 1997. El trágico accidente en que perdió la vida a la princesa del pueblo estremeció al mundo, sin duda. Y es que, luego de varios desplantes y dramas que vivió Diana, sus seguidores esperaban para ella un final feliz.

Murió debido a las heridas que le produjo un accidente automovilístico en el interior del túnel del Alma, en París (Francia), mientras viajaba en un Mercedes S280 negro. El sargento de bomberos Xavier Gourmelon fue una de la últimas personas que la vio con vida antes de que la princesa fuese llevada al Hospital Pitié Salpêtrière.

Según relata Gourmelon, a las 12:32 a. m., hora promedio en la que encontró la escena del accidente, Diana todavía estaba viva, e incluso se movía y hablaba. Las últimas palabras que él escuchó de ella fueron: “‘Dios mío, ¿qué pasó?”, pero lo dijo en inglés, y pese a que hablaba francés, la entendió. Entonces para tranquilizarla, la tomó de la mano, y su compañero Philippe Boyer le puso un collarín cervical y una máscara respiratoria. La escena sucedía en dos o tres minutos, todo rápido.

“La sacamos y primero la pusimos en una tabla de madera, y luego (...) sobre un colchón lleno de aire. Impide que la persona se mueva, para evitar traumatismos en la columna. Pero cuando la trasladamos de la tabla al colchón, su corazón dejó de latir”, relata.

“Así que comenzamos a darle un masaje cardíaco, dos de nosotros, y su corazón comenzó de nuevo casi de inmediato. A partir de ahí, en [su tratamiento] todo se redujo a los médicos”.

No es hasta que sube a la ambulancia a cargo del doctor Jean-Marc Martino, especialista en anestésicos y cuidados intensivos, que Xavier Gourmelon reconoce a la víctima: la mismísima Diana de Gales. “Descubrí entonces que era una mujer muy hermosa y que no tenía ninguna herida [grave] en la cara. No estaba sangrando, pero estaba casi inconsciente y tenía dificultad para respirar“, cuenta. “Se veía bien durante los primeros minutos”, recordó en una entrevista con Daily Mail.

Según una recopilación del diario Daily Mail, a las 1:41am., la presión arterial de la princesa se había estabilizado lo suficiente como para que comenzara el viaje; un viaje lento y constante, ya que cualquier sacudida, aceleración o desaceleración podía ser fatal. Sin embargo, no resistió, y la notificación de su deceso sacudió al sargento que la había ayudado, quien corrió de prisa al hospital y solo alcanzó a ver que la cubrieron con una sábana, luego de que fuera declarada muerta.

