Bad Bunny lanza su nuevo álbum 'Un Verano Sin Ti' con colaboraciones de grandes del reggaetón

El nuevo álbum del ‘Conejo Malo’ empezó como una idea a inicios de este 2022, pero con el pasar de los meses logró materializarse. Durante los primeros meses anunció el estreno de este álbum con videos promocionales junto a su pareja Gabriela Berlingeri y el actor Mario Casas.

“Es un disco para ponerlo en el verano en la playa de playlist”, ha contado el puertorriqueño en la única entrevista que ha concedido sobre este trabajo, con The New York Times. La mayor parte del disco ha sido grabada en la zona este de Puerto Rico y en República Dominicana, donde Bad Bunny ha explorado nuevas playas. En ellas también ha estado presente el actor español Mario Casas, que ha participado en los vídeos promocionales que se empezaron a publicar desde el lunes, cuando se anunció el disco. Hasta entonces no hubo ningún adelanto ni noticia sobre él.

Esta nueva producción contiene 23 canciones. Entre ellos están Después de la playa, Tarot, Yo no soy celoso, Party, Me fui de vacaciones, Dos mil 16 y Ojitos lindos. También incluye colaboraciones con artistas como Jhay Cortez, Tony Dize, Rauw Alejandro, Bomba Estéreo, The Marías y Buscabulla.

Bad Bunny vuelve a las temáticas de fiesta, playa y relaciones amorosas, aunque también deja hueco para la reivindicación y la protesta social. Como en El apagón, canción que el artista escribió en defensa de Puerto Rico y como denuncia de los continuos cortes de luz que ha sufrido el territorio en los últimos meses, después de que la gestión pasara a manos privadas. Al final del tema, en palabras de su pareja, Gabriela Berlingeri, manda un mensaje a estas compañías: “Yo no me quiero ir de aquí / Que se vayan ellos, que se vayan ellos / Lo que me pertenece a mí se lo quedan ellos / Esta es mi playa, este es mi sol / Esta es mi tierra, esta soy yo”.

A mediados de este mes tomó la decisión de lanzar el nombre de su nueva producción de una forma peculiar: publicando la venta de su Bugatti Chiron 2019 y añadiendo un número de contacto, el cual al llamar se escucha el fragmento de una canción del álbum y el título del mismo.

Un Verano Sin Ti es el quinto álbum del cantante, después de X 100pre (2018), YHLQMDLG (2020), Las Que No Iban a Salir (2020) y El Último Tour Del Mundo (2020). Aquí te dejamos todo lo que se conoce hasta el momento.

Un conejo muy fashionista

Además de su incursión en el cine, Bad Bunny se ha ganado su hueco en la industria de la moda. El puertorriqueño ha firmado campañas con Adidas y Crocs, ha posado para Vogue, donde ha vestido prendas de Dior, Prada o Dolce & Gabbanna, y ha sido modelo de la última colección de Jacquemus. El colofón lo puso el lunes con su presencia en la Met Gala 2022, en la que hizo aparición con un diseño de Riccardo Tisci para la casa Burberry, adornado con flores en el pelo y una tiara.