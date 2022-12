Avatar 3: fecha de estreno y lo que se sabe de la tercera película

Mientras los cinéfilos siguen hablando de 'Avatar 2: The Way of Water', que ya ha recaudado 500 millones de dólares en su primer fin de semana, algunos empiezan a mirar hacia la tercera película de 'Avatar'.

La buena noticia para los fanáticos es que en realidad no tendrán que esperar tanto para 'Avatar 3'.

(Lee también: Receta de pan dulce para esta Navidad)

¿Cuál es la fecha de estreno de 'Avatar 3'?



James Cameron en realidad trabajó en 'Avatar 2' y 'Avatar 3' al mismo tiempo, por lo que los fanáticos no tendrán que esperar otros 13 años, como hubo entre la primera y la segunda película.

Como tal, se espera que la fecha de lanzamiento de 'Avatar 3' sea el 20 de diciembre de 2024, y ya se dice que la filmación terminó en diciembre de 2020. Ahora, el equipo de producción solo necesita trabajar en la edición y el corte del metraje, aunque puede que no sea tan fácil como parece.

(Te puede interesar: ¿Britney Spears murió? Rumor se vuelve tendencia)

Las nueve horas de metraje de 'Avatar 3'



Según el experto de la industria Jeff Sneider, James Cameron se volvió un poco loco cuando filmaba 'Avatar 3' y actualmente hay demasiadas imágenes para cortar. "Alguien se acercó a mí y me dijo que Cameron entregó un corte de 'Avatar 3' la semana pasada", dijo Sneider al podcast 'Hot Mic'.

"El corte fue, no es broma, nueve horas de duración. Aparentemente, él insiste en hacer los efectos visuales para este corte, de modo que las nueve horas tengan efectos visuales completos, luego lo reducirá", dijo

Más noticias:

- Juan Duque responde cómo va la tusa por Lina Tejeiro

- Navidad y año nuevo: te damos algunas ideas para cenar en la época

- Morat y Juanes: Más de 70 mil personas vibraron con sus conciertos en Medellín