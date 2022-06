Ariadna Gutiérrez “Me siento mejor que en cualquier otro momento de mi vida”

Estuviste en Cannes y te veías fabulosa. ¿Qué tal la experiencia en este gran evento?

Estar en Cannes por primera vez celebrando el Festival de Cine #75 de verdad que ha sido la experiencia más increíble de mi vida hasta el día de hoy. Es una energía indescriptible, muchísima magia, conocer a las personas más talentosas del mundo en un solo lugar. De verdad que fue un honor muy grande y por supuesto para mí es un honor aún más grande poder estar ahí en representación de toda Colombia y de todos los latinos. Fue una responsabilidad muy grande y estoy muy agradecida por esa oportunidad.

Sin duda eres un referente de la moda que cada vez nos sorprende más… ¿De dónde nace este gusto por la moda?

El gusto por la moda siempre me ha acompañado desde muy niña. Crecí en una familia que no tenía recursos, no teníamos el dinero para darme los lujos y los gustos que me doy hoy en día, especialmente con toda la moda. Recuerdo que con lo poco que mi mamá podía darme, iba a un par de tiendas en Colombia, en Barranquilla, que eran muy económicas, de verdad que era superbarato todo, y con lo poquito que mi mamá podía darme en ese momento yo compraba unas cosas que nadie me creía y armaba unos looks maravillosos y la gente me paraba en la calle y me preguntaba que dónde había comprado las cosas. Yo siempre era súper low budget.

¿Te identificas con algún estilo en particular?

Me identifico con el estilo de la elegancia y el glamur.

¿Cuáles son esas prendas ‘must have’ en tu clóset?

Una buena chaqueta, un pantalón blanco, un pantalón negro, pero no jean, sino en tela pantalón, un buen vestido largo que sea muy femenino, no tan pegado al cuerpo, un poquito más floy, más libre, con más movimiento, pero que sea muy femenino, importantísimo. También una chaqueta tipo gabán, siempre va a estar de moda, siempre te vas a ver muy elegante, y un buen bolso, una buena cartera, que sea una buena inversión para ti, que te pegue tanto de día como de noche, y que sea algo que te va a funcionar en 1, 5 o 10 años.

Si en tus manos estuviera cambiar algo del mundo de la moda, ¿qué sería?

La verdad, no cambiaría nada, porque me encanta cómo en cada nueva temporada, nuevas colecciones de todos los diseñadores que están surgiendo actualmente siguen posicionándose cada día más. Se puede reflejar la diferencia que hay con los gustos a lo largo del año. Y sí, hay cosas muy locas y muy extravagantes, pero también eso nos da una retrospectiva, nos da un feedback de lo que la gente ya está queriendo ver más en la moda o de lo que el mundo ya está preparado para recibir, y por eso es que me gusta muchísimo, incluso las locuras que salen. Cuando salen cosas que uno no está preparado para ver en las tendencias de la moda, es simplemente apreciarlas, discutirlas con otros modelos, con otras tendencias y dejarlas ir.

¿Cuántos pares de zapatos tienes?

Bueno (risas)… la verdad es que no he sacado la cuenta, pero muchísimos. Es una de mis grandes pasiones, aunque últimamente no he seguido coleccionándolos, pero la verdad los zapatos me parecen una prenda que nos describe muchísimo a las mujeres. Son muy femeninos. Me encantan los tacones altos, pero también adoro estar cómoda con mis tenis. Así que, sí, tengo varios pares, pero no sé el número exacto (risas).

Si pudieras vivir una vez más un momento de tu vida, ¿cuál sería?

Cualquier momento con mi padre, que ya falleció. Sería el momento que quisiera vivir nuevamente, aunque yo lo siento muy cerca de mí, su energía siempre está conmigo y su espíritu, por supuesto, pero físicamente me gustaría vivir momentos con él nuevamente.

Sabemos que la actuación también te apasiona. ¿Qué ha pasado en este campo?

La actuación siempre me apasiona, pero últimamente me apasiona aún más. Van a venir muchas cosas maravillosas, es algo que sigo trabajando, es algo que toma tiempo, mucha paciencia, disciplina y, por supuesto, es como un jardín: hay que sembrarlo, cuidarlo, regarlo y seguir trabajándolo y queriéndolo para que cuando sea la hora de florecer, lo haga de la mejor forma.

Estamos en la celebración del Día del Padre, sabemos que el tuyo significó mucho para ti. ¿Qué es lo que más extrañas de él?

Sí, mi papá ha sido la persona más importante en mi vida, obviamente con mi madre también, pero a él le debo todos mis valores, muchas enseñanzas de mi vida, la persona que soy hoy, el ser humano disciplinado, responsable, sincero y esa persona buena que soy hoy en día se lo debo a mi padre. Lo admiro muchísimo y siempre va a ser un referente en mi vida.

¿Qué mensaje quisieras mandarle al cielo?

Bueno, que le debo todo lo que soy, que lo amo cada día más y que sé que así no esté físicamente, siento su energía todo el tiempo, y siento que él siempre me está cuidando y, bueno… aunque este mensaje no se lo tengo que enviar porque sé que me está escuchando en este momento.

¿Cómo definirías el momento de tu vida que estás viviendo ahora?

El momento que estoy viviendo ahora es de muchísimos cambios, es como un renacer de mí misma, de una personalidad que la estoy disfrutando al cien por ciento, de esa pasión que tengo por hacer mil cosas nuevas y que sé que van a suceder. Simplemente ver el renacer de una nueva Ariadna, que viene con toda y que me siento mejor que en cualquier otro momento de mi vida y estoy muy agradecida por todas las experiencias y todas las enseñanzas que he tenido y que me han llevado hasta este momento.

¡Te encantan los caballos! ¿De dónde nace el gusto por ellos?

Bueno, mi pasión más grande, aparte de la moda, la actuación y el mundo del entretenimiento, son los caballos. Un secreto que de pronto ya no es secreto porque ya lo voy a compartir con ustedes, es que tengo un sueño muy grande y es competir profesionalmente con mis caballos, hacer salto con ellos y poder competir en eventos internacionales y representar a Colombia. Esa es una pasión que está ahí y que trabajo todos los días para que ese sueño se haga realidad.

#CONFESIONARIOALÓ

¿Por qué lloraste la última vez?

Seguramente por ver alguna película (risas)… o leer algún libro.

¿Por qué razón pediste perdón la última vez?

Tal vez porque a veces soy muy sincera y uno debe tener un poquito de cuidado con tanta sinceridad porque hay personas que no están preparadas para escucharla; entonces cuando uno quiere ser sincero, tener un poquito de sensibilidad al decir las cosas. Pero no me acuerdo en realidad por qué hice llorar, por qué pedí perdón la última vez, pero tal vez fue por eso, por decir las cosas muy rápido y muy de frente. Aunque uno siempre tiene que decir la verdad, especialmente si son amigos de uno. Los amigos reales le dicen a uno la verdad en la cara.

¿Cuál fue tu última compra?

Un caballo (risas).

¿Cuál es la palabra que más repites?

Repito muchísimas palabras cuando estoy con mis hermanos, que son todos costeños. Se nos salen todos los hablados costeños que puedan existir, así que de pronto, ‘de pronto’, eso lo repito mucho.

¿Tienes algún amuleto de la suerte?

La verdad es que guardo todas las cosas que me motivan y que me ayudan a seguir adelante en mi mente, pero sí tengo una libreta donde hago muchas anotaciones, muchas frases importantes en mi vida. Es como un diario, así que siempre lo cargo conmigo a donde quiera que vaya y me ayuda a estar siempre presente conmigo misma y conectada con mi espíritu.

