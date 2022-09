Anuel AA y Yailin La Más Viral se dejaron de seguir en Instagram, ¿fin del matrimonio?

Tras su rápida relación y su boda a mediados de este año, Anuel AA y Yailin La Más Viral, siguen dando de qué hablar, esta vez se habrían dejado de seguir en las redes sociales y crecen los rumores sobre el fin de su relación.

El pasado mes de agosto Yailin La Más Viral, decidió cerrar su cuenta en Instagram, tras los rumores de problemas con el cantante de reggaetón. En ese entonces también se dijo que Anuel fue demandado en el Tribunal de Primera Instancia de Familia y Menores de Puerto Rico por su expareja Astrid Cuevas, pero finalmente esto no fue comprobado.

Después de esto iniciaron los rumores sobre el embarazo de la cantante y se especulaba que la distancia entre los artistas se debía a que Yailin estaba esperando un hijo de Anuel AA. Situación que fue desmentida.

Tras la reapertura de la cuenta de la cantante de ‘Si tu me busca’, los seguidores de la pareja se dieron cuenta que no se siguen mutuamente y nuevamente se especula que hay graves conflictos en su relación.

Aunque ninguno ha eliminado las fotos que tienen juntos, en la más reciente publicación de Yailin La Más Viral se lee “si tú no das nota, no puedes dar para hueso”, en las fotografías no se ve el like de Anuel ni comentarios.

