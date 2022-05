Anuel AA revela lo que es capaz de hacer por defender a Yailin

Instagram: @anuel

Para nadie es un secreto que la relación entre el cantante de reggaetón Anuel AA y Yalin la Más Viral ha estado bajo el ojo público desde que fue confirmada. Es más, parece que algunas personas no han superado el vínculo pasado del puertorriqueño con Karol G y continúan relacionándolos o comparando a ambas mujeres.

Tal ha sido la presión que Anuel se ha encargado de dejar claro en sus redes sociales y conciertos a quién ama.

Sorprendió también confesando qué sería capaz de hacer por su prometida: “Yo mato y me muero por Georgina”, dijo sobre el escenario.

De hecho, la pareja recientemente estrenó una canción titulada ‘Si Tú Me Busca’, escrita por ambos, en la que se declaran su amor y le dan un mensaje a los haters:

“To' el mundo hablando, Anuel y Yai 'tán singando

Y 'tán mordiéndose

Y la envidia no mata porque yo no lo' he visto a ustede' muriéndose”.

