Anuel AA podría ser papá de nuevo, pero no es de su esposa Yailin La Más Viral

El artista puertorriqueño Anuel AA, uno de los cantantes más afamados de la industria urbana, vuelve a causar conmoción en el mundo de la farándula por su vida sentimental.

Recordado por mantener una relación estable con la colombiana Karol G, el artista urbano se casó, luego, con Yailín ‘La más viral’, pero inició a surgir el rumor de una posible ruptura entre estos dos.

‘La más viral’ cerró su cuenta de Instagram sin dar explicación alguna y no se ha vuelto a ver a la pareja unida en redes sociales.

Mientras tanto, Roxana Somoza, una tiktoker hondureña, aseguró en un video en su cuenta de TikTok que está esperando un hijo de Anuel, pero lo más sorprendente es que confirmó que habría tenido varios encuentros y citas por videollamadas con el puertorriqueño.

“Sé que esto es fuerte y no lo debería estar diciendo, pero yo me embaracé… Vamos a ser padres con Anuel, estoy súper feliz. La niña no se la va a dar Yailin, sino yo”, anunció.

Anuel AA no ha pronunciado al respecto, tampoco lo ha hecho su esposa,'Yailin, la más viral', pero esta noticia difundida por TikTok ha hecho que los internautas reaccionen con miles de comentarios sobre el tema y sobre el posible nuevo hijo del puertorriqueño.

¿Quién es Roxana Somoza?

En los últimos días, una reconocida tiktoker de Honduras hizo una transmisión en vivo en sus redes sociales declarando estar embarazada del ex de Karol G, Anuell AA.

“En realidad, con todas estas videollamadas yo quedé embarazada. Sé que esto es fuerte y no lo debería estar diciendo, pero yo me embaracé. Vamos a ser padres con Anuel, estoy súper feliz”, expresó la influencer en el en vivo.

Enmanuel Gazmey Santiago, conocido artísticamente como Anuel AA, ya es papá de dos menores. El primero es un niño de 9 años llamado Pablo Anuel que tuvo con su primera pareja, Astrid Cuevas, y hace unos meses nació su segunda hija: la niña Gianella Gazmey que tuvo con la modelo Melissa Vallecilla.

Roxanna Somoza, con dos millones de seguidores en Tiktok y 558 mil seguidores en Instagram, es reconocida como una influencer en constante tendencia. La hondureña tiene un hijo de tres años de edad llamado Chris, quien tiene síndrome de Down.

