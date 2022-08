Anuel AA estaría esperando hijo con Yailin

La posibilidad de una nueva paternidad del cantante urbano volvió a ser tendencia, cuando el puertorriqueño, de 29 años, anunció que pospondría su gira por Estados Unidos hasta el 2023. El anuncio llegó un mes después de la mediática boda de Anuel AA y Yailin La Más Viral, y de su viaje por Europa. El cantante urbano estaba allí para cumplir fechas de su gira y su esposa Yailin estaba allí para acompañarlo.

Luego de la pequeña luna de miel, la disquera de Anuel, Real Hasta la Muerte, anunció la ausencia del cantante de los escenarios durante casi un año. “Siendo responsable primero con ustedes y en un marco personal, he estado pensando que necesito tomar un tiempo para recargar baterías y enfocarme en reestructurar mi vida personal, familiar y profesional”, empieza el comunicado que dedica Anuel a sus fanáticos de todo el mundo.

La noticia se conoce en medio de la gira que, Anuel tendría durante los siguientes meses por Estados Unidos. El artista contemplaba presentarte durante agosto, septiembre y octubre en ciudades como Dallas, Miami y Washington. “Por tal razón, mi equipo y yo hemos decidido posponer la gira para más adelante en el 2023. Mientras tanto, voy a continuar haciendo lo que más me apasiona, lanzando buena música”, finalizó el comunicado.

Aunque Anuel AA no dio detalles de los “motivos personales” por los que se alejará de los escenarios, sí confirmó que desea emplear su tiempo libre en terminar la segunda parte de su famoso álbum Las leyendas nunca mueren. Sus seguidores inmediatamente recordaron que días atrás Anuel reveló que a su esposa no había tenido su periodo. “No le ha bajado la regla. Estamos viendo a ver qué es lo que está pasando, porque si no baja es porque está, ya tú sabes, porque hay algo ahí”. Hasta el momento la pareja no se ha pronunciado.