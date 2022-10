Anna Sorokin, la estafadora de Nueva York, rompe el silencio tras salir de la cárcel

Luego de permanecer un año y medio en prisión, la famosa estafadora rusa Anna Sorokin fue puesta en libertad condicional y ha decidido aprovechar para retomar su vida en la ciudad de Nueva York.

La mujer, quien durante mucho tiempo fue conocida como Anna Delvey, pretendió ser una heredera alemana multimillonaria para engañar a personas de círculos sociales altos, bancos, hoteles, restaurantes y más. Su historia se hizo tan conocida que llegó a Netflix con la serie "Inventando a Anna".

Ahora, después de que su agente Chris Martine pagara una fianza de 10 mil dólares, la mujer de 31 años fue puesta en libertad condicional y precisamente fue captada saliendo de su departamente en Manhattan cuando se dirigía a una junta con las autoridades.

En las fotos se puede observar a Anna Sorokin luciendo un elegante atuendo compuesto de pantalones, abrigo, lentes, pañuelo en la cabeza y zapatados de tiras, todo en color negro. De la misma forma, no pudo ocultar el brazalete de monitoreo en su tobillo.

También han circulado videos en los que se muestra completamente feliz con la presencia de los fotógrafos afuera de su departamento. En una entrevista con "BBC", dejó entrever que no le disgutaba la atención que recibe. "Estoy tratando de convertirlo en algo positivo".

Aunque cometió robos por más de 275 mil dólares, el juez Conroy señaló que no representaba un peligro para la sociedad y le otorgó libertad condicional mientras resuelve otros problemas relacionados a su deportación.

En una entrevista con "The New York Times", Anna Sorokin confesó: "Tengo tantos proyectos en los que estoy trabajando". Uno de ellos es el arte, aunque también agregó: "Estoy trabajando en mi propio podcast con diferentes invitados y luego está mi libro. Me encantaría hacer algo con la reforma de la justicia penal".