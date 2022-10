Andy Rivera reveló la razón de por qué no ha vuelto a tener novia

El artista urbano Andy Rivera, quien este año lanzó el remix de su canción Mi decisión, es considerado como uno de los artistas más reconocidos dentro del género del reggaetón.

Sin embargo, el artista pereirano ha tenido que tomarse un tiempo alejado de los medios y del escenario durante este año, debido a que está padeciendo depresión y también le diagnosticaron ansiedad, enfermedades que lo han llevado a cuidar más de sí mismo.

Dentro de su proceso el artista se ha convertido en un hombre más reflexivo, muestra de ello son algunas de sus publicaciones y mensajes en redes sociales, en los que ha expresado varios puntos de vista de lo que para él es el amor, la depresión, las música y muchos más temas entorno a su vida.

Precisamente, ayer, Andy Rivera compartió una sentida frase que hablaba del amor y de lo que en realidad es una relación, en donde el sufrimiento no debería ser parte de ella.

"Muchas relaciones amorosas, después de pasada la euforia inicial suele oscilar entre el amor y el odio, la atracción y el ataque. Y el verdadero amor no conlleva sufrimiento. ¿Cómo podría? Cuando el amor es de verdad, su contrario, el odio, es imposible que exista, ya que el amor real es un estado profundo de conexión con el ser. Ama con tu ser, no con tu ego", escribió.

Seguido a esto, el artista quiso abrir una dinámica de preguntas en su cuenta oficial de Instagram para que sus seguidores le indagaran de forma libre sobre cualquier tema, por eso, las preguntas entorno a su vida sentimental no se hicieron esperar.

Una de las preguntas que le hicieron a Andy Rivera fue a cerca de si tenía o no novia en este momento. No obstante, el artista decidió contestar que no tenía novia en este momento y explicó por qué tomó la decisión de estar solo: "No tengo novia y considero que no es el momento de tenerla y menos pasando el momento que estoy pasando", dijo.

No quiere hacerle daño a una persona con su dolor... El artista revela que, siente que no es el momento para involucrarse sentimentalmente con alguien, debido a que, viene trabajando desde hace varios meses en el tema de sus cuadros de depresión, por eso, considera que, si una persona lo conociera en ese estado podría conectar con él desde el punto de vista del dolor y eso es lo que menos desea.

"El dolor de las personas hace que uno se conecte mucho y no quiero que alguien conecte conmigo a través de mi dolor, nos emparejemos y que luego yo me empiece a sentir mejor y deje a esta persona a un lado. En este momento siento que podría causar más heridas que alegrías en una relación romántica, mejor solo por ahora", reveló.

Andy Rivera cuenta que, en su momento de vida actual solo piensa y está enfocado en sí mismo, debido a que, desea primero sanar su corazón y su mente, y después si se pondrá en la tarea de buscar a una compañera de vida.

"Yo quiero escoger a mi pareja desde la salud y desde un corazón muy sano, desde otro tipo de madurez, entonces ahora mi novia es la autoestima y estar bien", finalizó.

