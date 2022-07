¿Andy Rivera le mandó una indirecta a Lina Tejeiro por su nuevo amor?

Andy Rivera y Lina Tejeiro han vivido un amor con muchas idas y vueltas y volvieron a ser noticia este año, luego de que la actriz revelara que se habían dado una nueva oportunidad en 2022, pero fue un intento fallido. Los dos optaron por tomar caminos distintos y dejar de lado la idea de retomar su historia juntos. Sin embargo, la semana pasada Lina volvió a captar la atención tras los rumores de que está saliendo con el infuencer Juan Duque.

Recientemente, luego de que surgieran los chismes sobre este nuevo romance de Tejeiro, el artista de música urbana se robó la atención en plataformas digitales con una publicación cargada de tusa y desamor. El joven fue claro con las palabras que usó en su post y, aunque no mencionó nombres, muchos asumieron que se trataba de una indirecta para su ex.

Te podría interesar:

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram de Rivera, se puede apreciar un video en el que se muestra, aparentemente, entusado y despechado por un viejo amor. El cantante está al interior de un vehículo, llevando un parlante en su mano, mientras interpreta un tema.

La celebridad canta algunas líneas de la producción musical que dicen: “Ya no hay dolor, pensé convencido. Yo sé que solo era un pretexto para aceptar que ya la había perdido”, generando suspicacias entre sus fans.

La publicación fue blanco de opiniones sobre la vida sentimental del cantante luego de que se apreciara el pie de foto del post, donde deja un interrogante relacionado con “la persona que ama” y el hecho de perderla para siempre.

“Pienso que este tema no debería salir… no sé qué dolerá más. Pensar que ya no estaremos más con la persona que amamos o pensar que ya está en brazos de alguien más”, escribió Andy en el post.

(Podría interesarte: ¿Lina Tejeiro tiene un nuevo amor?)

¿Por qué la tusa?

Tal parece ser que Lina Tejeiro anda en una relación con el influencer Juan Duque. Los mensajes que la actriz ha intercambiado con el cantante de 25 años despertaron dichos rumores.

Las sospechas iniciaron cuando el joven le habría dedicado una canción a Lina Tejeiro. Sin embargo, un reciente trino de la expareja de Andy Rivera provocó un sinnúmero de reacciones en las redes sociales.

"Días, porque buenos fueron esos picos que nos dimos", expresó Lina Tejeiro, a lo cual Duque respondió: "Afortunado el pana". Y es que otro usuario replicó el comentario del cantante y le preguntó: "¿Por qué asumes que fue con un man?". "Porque fui yo", dijo el creador de contenido.

Y como si lo anterior no fuera suficiente, el pasado 29 de junio Lina Tejeiro escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: "No me des lujos que esos me los doy yo, a mí dame un lugar en tu vida". El joven le respondió: "Te doy el culito de la empanada".

Una internauta decidió participar en la interacción y le escribió a Duque: "Muy tarde, alguien más ya se lo había prometido por ahí", a lo que el cantante respondió: "La última cucharada del helado", y la actriz replicó: "Yo te di el último pedazo de la pizza".