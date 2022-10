¿Andy Rivera lanzó indirecta a Lina Tejeiro? Este fue el momento durante concierto en Meta

Instagram: @andyrivera

La relación de Andy Rivera y Lina Tejeiro sigue dando de qué hablar a pesar de que ya no están juntos. El par duró casi ocho años y en varias ocasiones han dejado claro que el amor que tuvieron permanece, pero el noviazgo debía acabar.

Tejeiro, por ejemplo, en entrevista con ‘Diva Rebeca’, personaje del periodista Omar Vásquez, admitió: “Llevábamos mucho tiempo tratando de darle fin”.

Y aunque de su parte intenta no hacer más comentarios, parece que el cantante urbano no deja ir ese recuerdo, pues en sus shows lanza varias indirectas y los internautas interpretan que son para Tejeiro.

Por ejemplo, recientemente en un concierto realizado en Acacías, Meta, mientras cambiaba la canción entre ‘Después de tanto’ y ‘Te perdí’, dijo para todos:

“Nunca negocien la tranquilidad por nada del mundo, la paz es lo más bonito y preciado que podemos tener ¿sí o no?”.

No siendo suficiente, añadió: “De hecho esos acordes me hacen pensar de alguien que es de por aquí, del Meta, ustedes saben que en el colegio nunca nos enseñaron a perder, ¿sí o no? Esa materia hizo falta y por eso de adultos como que sufrimos el doble cuando tenemos que enfrentar la pérdida de un ser querido, la pérdida de un amor... Eso me hizo pensar en esta canción”.

Lo curioso es que Lina nació en Villavicencio, Meta, y a pesar de no vivir allí hace muchos años sus fanáticos tienen muy claros sus orígenes, y no dudaron en hacer la relación.

