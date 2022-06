¿Andy Rivera lanzó indirecta a Lina Tejeiro?

Instagram: @andyrivera

Pese a que terminaron su noviazgo hace años, a Andy Rivera y Lina Tejeiro todavía los relacionan constantemente.

En días anteriores sus seguidores señalaron que el cantante de reggaetón le habría enviado una indirecta a Tejeiro. A través de sus historias de Instagram el intérprete de ‘Monumento’ subió una serie de imágenes en las que se lee “también la piedra está muy cansada de que le tropiece siempre la misma persona” y “no le des lo que más vale de ti a quien recibe cualquier cosa de cualquiera”.

De inmediato, hubo quienes ataron cabos y aseguraron que se refería a la actriz.

(Sigue leyendo: ¿Cuál es la diferencia de edad entre James Rodríguez y Kimberly Reyes?).

Por su parte, Tejeiro recientemente habló de su relación pasada en uno de sus videos de YouTube. A la afirmación “sigues enamorada de Andy Rivera” respondió seriamente: “Yo creo que aquí si no están suponiendo correctamente”.

“Es una persona que fue muy importante en mi vida, una persona con la que duramos muchísimos años, donde intentamos muchísimas veces reconstruir una relación, pero finalmente, la situación no nos lo permitió. No estábamos como maduros emocionalmente, no estábamos estables tampoco, entonces como que no funcionó”, explicó.

Según ella, fueron casi nueve años en los que intentaron que funcionara, pero simplemente no tuvieron éxito.

Más noticias

Andrea Noceti confiesa que Marlon Moreno la habría golpeado

Nadia Ferreira quiere tener hijos con Marc Anthony

Christian Nodal es criticado por tratar de robarle un beso a una fan