Andy Rivera confesó por qué no se ha vuelto a enamorar ¿Lina Tejeiro está involucrada?

El reconocido cantante de música urbana, confesó a sus seguidores que ahora no está listo para una relación y que esperará el momento indicado para que llegue esa persona ideal. Y no es para menos, tras su ruptura con Lina Tejeiro las cosas no han ido muy bien.

En semanas anteriores se conoció que la ausencia en las redes sociales del cantante de ‘mi decisión’, se debió a una gran depresión que tuvo que afrontar y en la que le envió importantes mensajes a sus seguidores.

Tras su regreso a Instagram, dijo que se iba de Colombia a cumplir unos compromisos en Australia, donde ha presentado grandes shows. En medio de su gira regaló un espacio a sus 5.7 millones de seguidores.

Allí aprovecharon y le cuestionaron sobre su situación sentimental, salud mental y si piensa tener pronto una pareja.

Una de las primeras preguntas que respondió el cantante fue si había tenido relaciones íntimas en el último mes, a lo que Andy respondió: “Siempre me hago el loco para responder este tipo de preguntas, pero como ya voy a volver a ser virgen, ya no me da pena”.

Luego habló sobre si tiene una pareja o planea tenerla, “no sé, creo que no está fácil enamorarme por ahora. Además, toda mi vida he estado ennoviado mi gente. Con la mamá de Helen [su hija] arranqué muy jovencito, a los 13 años, y tuve una hija con ella. Luego, mi segunda relación [con Lina Tejeiro] fue larguísima… soy de relaciones largas. Creo que ahora voy a estar soltero”, dijo Rivera.

Pero la respuesta no terminó ahí, al parecer Andy tiene grandes planes a futuro con esa persona especial “si me vuelvo a enamorar es para casarme y dedicar esta canción que escribí. De hecho, la escribí anhelando y visualizando que esa persona llegue a mi vida”, finalizó el cantante.

