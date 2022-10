Andy Rivera canta romántico tema y amiga de Lina Tejeiro, Karen Sevillano lanza picante comentario

Andy Rivera sostuvo una relación aproximadamente durante ocho años con la influencer, su relación finalizó en el año 2018 tras varios rumores de infidelidad, en su entonces Lina Tejeiro aseguró que: "Él quería ser un hombre soltero y terminamos... Bueno me terminó, ni siquiera me terminó, me dejó de hablar".

Hacia el mes de agosto del año en curso Lina Tejeiro confirmó que estaba saliendo con el creador de contenido y cantante Juan Duque. En sus redes sociales demostraron el amor a flor de piel, pero al parecer no duró mucho.

Según Juan Duque, él no tiene contacto con la influencer desde hace más de 15 días, “vamos a estar bien, solamente les aclaro que la relación no terminó por infidelidad, fue decisión de ella, que yo respeté y está bien”, mencionó.

Aprovechando la ruptura, Andy Rivera, ex de la actriz, decidió dedicar unas palabras en su cuenta de Twitter: “No busques permanencia en lugares donde no puedas encontrarte”, describió.

En sus cuentas de Instagram y TikTok, el cantante interpretó ‘La cama y la mesa’ de Roberto Carlos que tiene una letra con la que muchos revivieron a la pareja de 2018 “ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda”, menciona esta canción de los 80.

Dentro de los comentarios del video, se destaca el de Karen Sevillano, amiga de Lina Tejeiro quien destacó: “muy bien dijo, EL HOMBRE QUE SABE QUERER”. Mensaje que puso en duda a los seguidores sobre una reconciliación.



