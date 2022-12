Andy Rivera, cansado de comentarios de Lina Tejeiro

Por medio de redes sociales el cantante de música urbana, Andy Rivera y la actriz Lina Tejeiro todos los días reciben múltiples comentarios sobre lo que fue su relación sentimental. Sin embargo, esto ya tiene un poco cansado al artista, pues todo lo que publica, sus seguidores piensan que es para Lina.

(Seguir leyendo: Harry y Meghan: esta es la historia de su romance)

En las últimas horas, Andy publicó en su cuenta de Twitter “Amo a las personas por lo que son, no por lo que tu desearías que llegarán a ser” finalizó. Uno de sus seguidores, no desaprovecho la oportunidad y le escribió “ahh ¿y por qué dejo de amar la toxicidad de Lina Tejeiro?”, lo cual no fue bien recibido por parte del cantante.

El autor de “Te pintaron pajaritos en el aire” contestó a este comentario y le escribió “de verdad que ya cansan”. Acto seguido, muchos seguidores lo apoyaron diciendo “Ya está cansones con el mismo tema”, “Ya debes superarlo”, “No hagan más esos comentarios”, entre otros.

(Leer más: Receta de ensalada para Navidad ¿la probarías?)

Hasta el momento, la actriz no ha dado a conocer su opinión frente a esto, pues hace algunas semanas dio por terminada su relación con Juan Duque y por medio de redes sociales dijo que quería “estar alejada de estos temas”. Sin embargo, en meses pasados, la mujer hizo varios videos en los cuales cuenta que ella siempre ha querido mucho al cantante, pero no es el momento de vivir su relación.

Más noticias: