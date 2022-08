Andy Rivera abrió su corazón y habló de la depresión que padece

A través de una publicación en Instagram, Andy Rivera le dijo a sus fans que la ausencia en redes sociales se debe a que está pasando por una depresión, " los que me siguen saben que tuve un episodio fuertecito, estoy lidiando con una depresión y varias cosas fuertes, pero con unas ganas de sacarlo adelante, unas ganas de salir de esta".

Sobre su salud mental no dio más detalles, se despidió de sus seguidores con el mensaje “si yo me recupero de este diagnóstico, el hombre en el que yo me voy a convertir después de esto”.

(Te puede interesar: Anuel AA estaría esperando un hijo con Yailin )

En otra publicación añadió que está trabajando en sí mismo, en su construcción como persona y en ser más feliz, “enamorándome más del Andrés que quiere ser feliz que del Andrés que quiere o pretende ser perfecto”.

Pero este no fue el único mensaje de Andy Rivera, también hizo un llamado a sus seguidores para que no se aferren a las cosas materiales y se dediquen a ser felices, “no nos llevamos ni un peso a ningún lado, la felicidad y el estado de paz llega cuando sueltas tus miedos, te dejas ser, sanas las heridas de tu niñez, tu adolescencia e incluso las que te hicieron ayer.”

(Te puede interesar: Maluma presentó su propia marca de mezcal en Nueva York)

En publicaciones reciente se ve al cantante más animado y a punto de sacar el video oficial de "munchies", "los que quieran compartir conmigo esta noche el lanzamiento los espero" escribió rivera en la publicación.

Más noticias

Lina Tejeiro y Juan Duque tuvieron romántico reencuentro en medio de un aeropuerto

Gerard Piqué tendría uns nueva novia, esto es lo que sabemos

Lady Gaga fue golpeada por un muñeco de peluche durante un concierto