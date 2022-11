Andrés García reaparece y habló de la sobredosis que sufrió

Con 81 años, Andrés García, actor dominicano y radicado en México, recordado por ser el protagonista de múltiples telenovelas latinoamericanas, sigue dando mucho de qué hablar.

Hace unos meses habló de la Cirrosis que lo aqueja producto de los excesos de alcohol en su vida, “Esta enfermedad es la peor del mundo, y te lo digo yo, que he tenido cáncer en los testículos, me han dado balazos, tengo huesos rotos, me he caído de trapecios, y sin duda, esto es lo más desagradable del mundo. Todo el mundo habla de cirrosis y nadie tiene cirrosis”, dijo en su momento.

Y tras saberse que aún tiene una adicción a las drogas, la situación se ha tornado peor. Su propia esposa Margarita Portillo apareció asegurando que una de las principales razones por las que su esposo se encuentra muy grave, es por una adicción que tiene de años atrás a la cocaína, "Aunque traté de tomar medidas, hay una persona que se la sigue proporcionando y eso solo hace que no deje de consumirla. Algo muy preocupante con la edad de Andrés", revela la mujer.

Sin embargo, el propio actor apareció de nuevo y esta vez con un medio de ocmunicación, no a a través de las redes sociales. El dominicano le concedió una entrevista este lunes al programa mexicano 'Ventaneando' y se refirió a los problemas que actualmente atraviesa con sus hijos, especialmente con el menor: Leonardo.

Tanto él como sus otros hijos habían hablado de su esposa a través de un comunicado, y asegurando que ella no les permite tener comunicación con su papá y que se debe a que ella (Margarita), es quien junto a su hijo Andrés los que quieren quedarse con las propiedades del artista.

Por ello, el actor octagenario apareció en la televisión con una voz fragmentada y ahogada, diciendo: "Él no puede hablar mal de mi mujer... A nadie le puedo permitir que hable mal de mi mujer y más injustamente y no siendo verdad. Ella es mi ángel", advirtió.

