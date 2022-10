Andrés García habló sobre su cirrosis: ‘A la muerte hay que verla a la cara’

El actor asegura que su cirrosis se debió al consumo exagerado de alcohol a lo largo de su vida.

Desde la casa de su esposa Margarita portillo en la ciudad de Acapulco, en México, el actor Andrés García famoso por grandes personajes en series novelas mexicanas como Pedro Navajas, ha preocupado a sus fanáticos.

Tras publicar varios videos en Youtube, donde asegura que “quizá sean los últimos días de la última leyenda del cine nacional”, las alarmas están encendidas, pues si bien el artista de 81 años ha estado bastante enfermo, ha permanecido estable de las múltiples enfermedades que lo aquejan, entre ellas una cirrosis, pero ya está cansado.

Además, este martes habló directamente para la revista mexicana Tv y Novelas, donde explicó cómo es vivir con el daño hepático que lo aqueja, “Esta enfermedad es la peor del mundo, y te lo digo yo, que he tenido cáncer en los testículos, me han dado balazos, tengo huesos rotos, me he caído de trapecios, y sin duda, esto es lo más desagradable del mundo. Todo el mundo habla de cirrosis y nadie tiene cirrosis”, dijo.

Sin embargo, a pesar de su situación, el artista aseguró que no le tiene miedo a morir, pues “a la muerte hay que verla a la cara” y sueña con que su historia sea llevada a las pantallas, “Me gustaría supervisarla y hacer algo fuera de serie, de eso hay que ver si Dios me quiere dar fuerzas, y también tengo que hacer algún casting para que me lleguen al tipo que yo tenía a los 20 años; mis proyectos le dieron la vuelta al mundo”, concluyó.

