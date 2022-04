Andrea Valdiri y Felipe Saruma se casaron y así fue la boda

Este sábado 16 de abril, Andrea Valdiri y Felipe Saruma dijeron “sí, acepto” en una gran celebración que se realizó en el Hotel El Prado de Barranquilla. Andrea compartió varias fotos y videos de cada uno de los momentos de la celebración en sus historias de Instagram, desde la caminata al altar, acompañada por su padre, Eduardo Ospino, hasta las presentaciones de artistas como Karen Lizarazo o Mr. Black quienes fueron la cuota musical de este inolvidable enlace.

A la recepción privada asistieron familiares y sus más allegados. Uno de los invitados que se robó todas las miradas, fue el mejor amigo de Felipe Saruma, quien de manera jocosa se vistió de hada madrina, y lanzó pétalos de rosa alrededor del altar. La recepción contó con más de 200 asistentes y fue la misma Andrea quien les dio la bienvenida a sus invitados. Luego, los recién casados hicieron su primer baile como marido y mujer, en el que la influencer le dedicó unas emotivas palabras.

En un segundo momento de la noche, Andrea lució un traje blanco más escotado. Días atrás la influenciadora aseguró que luciría alrededor de 4 a 6 atuendos para cada momento de esta gran noche, todos creados por el diseñador venezolano Armando Maya.

10 seguidores de la pareja fueron invitados a la boda y no podían ocultar su felicidad a través del contenido compartido en redes sociales, además recibieron por parte de los recién casados un celular iPhone 11, de última tecnología. Pero no fueron los únicos que se llevaron a casa un recuerdo inolvidable de la ceremonia, ya que cada uno de los invitados se llevó a casa una moneda de oro de 18 quilates, que tenía grabados la fecha de la boda y los rostros de la feliz pareja. Sin embargo, la pareja no dejaba de sorprender a todos los invitados de la boda, pues también hubo regalos para los meseros que atendieron el evento, recibieron obsequios que iban desde televisores hasta tabletas y celulares.