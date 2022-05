Andrea Valdiri sufre atentado en la vía Sucre

Instagram: @andreavaldirisos

La influencer Andrea Valdiri se convirtió en una de las víctimas del ‘paro armado’ ordenado por el ‘Clan del Golfo’, y que tiene hostigado a zonas de Antioquia, Magdalena Medio y de la Costa Caribe, ya que el vehículo en el que se movilizaba como copiloto fue impactado por una bala que salió desde una de las orillas de la vía.

(Sigue leyendo: Aida Victoria Merlano subió la temperatura en redes con estas confesiones).

A través de su cuenta en Instagram, Valdiri subió historias con las imágenes del impacto que recibió finalmente un computador que llevaba en las piernas, golpeando la pantalla y en una parte del teclado, pero al parecer no la hirió en alguna parte de su cuerpo.

Minutos después del hecho, la influencer subió un video en el que se le ve viajando nuevamente, pero esta vez acompañada de una patrulla de la Policía con varios uniformados, y mientras tanto relató lo que le sucedió.

“Aquí vamos en carretera, vamos escoltados, pero lo que sí les quiero decir es que cuando ustedes vayan de una ciudad a otra y no vean la caravana militar, de los policías, de los militares, por favor no salgan sin ellos, no salgan, de verdad se los estoy diciendo de corazón, porque yo quise alcanzar a la caravana y me sucedió esto. Iba solita en la carretera para poder llegar donde ellos y nos encontramos con este problemita”, dijo la influencer.

Cabe señalar que en esas zonas del país las autoridades han realizado varios consejos de seguridad ante los asesinatos, hostigamientos, quema de vehículos y mensajes intimidades a la población que han causado los delincuentes de esta organización, según ellos, como represalia a la extradición a Estados Unidos de su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel.

Más noticias

Laura Acuña recuerda el duro momento en el que se quedó sin voz

Falleció mamá de Ana Karina Soto