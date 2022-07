Andrea Valdiri reveló cómo inició su amor con Felipe Saruma

La historia de Felipe Saruma y de Andrea Valdiri ha sido muy bonita. En medio, de un amor muy profundo, ambos han compartido el amor que han construido. Entre sus labores como creador de contenido, Felipe Saruma tiene su podcast de nombre ‘Vertical Podcast’ y, en vista de que está casado con una celebridad de las redes sociales -Andrea Valdiri- por supuesto que en algún momento la iba a tener como invitada.

De este modo, en lo corrido de su charla, los influenciadores hablaron de múltiples temas sin dejar de lado su relación sentimental, fue así como en un momento de la conversación el bumangués le planteó el siguiente interrogante a su esposa: “¿En qué punto te sentiste atraída por mí?”.

Enseguida, la también bailarina barranquillera tuvo muy clara su respuesta, y es que la manera en cómo la trataba Felipe Saruma hizo que se fuera interesando románticamente en él. “Cuando me echabas piropos y me decias: - Andre, te ves tan linda embarazada-... y yo de moscorrofio: -Ay, tan lindo- ... me llevaba flores, me decía -vamos para que de desestreses, viajemos-, me llevaba hasta a rumbear... chévere porque fue un complot”.

Vale la pena recordar que, el noviazgo entre Valdiri y Saruma inició a mediados de 2021, cuando la creadora de contenido estaba ad portas de dar a luz a Adhara, hija que concibió en su relación con Lowe León, la cual ya había concluído para entonces.

Sin embargo, antes de que la bailarina comenzara a salir con su colega, incluso antes de que tan siquiera se le pasara por la mente casarse, los ahora esposos fueron muy amigos y esa era el rol en el que Andrea Valdiri únicamente podía ver a Felipe Saruma.

“Fíjate que cuando empecé yo no lo quería aceptar porque le decía: -No, tú tienes 22 años, comos se te ocurre, yo tengo 29... eres muy joven, hay bastantes chicas, están en la vida loca, yo estoy en otra, yo soy más mamá , soy más reservada, ya no me gusta salir-... yo siempre le decía: -somos amigos-”, recordó la barranquillera.

Y, aparentemente, la influenciadora tuvo al bumangués en la friend zone por largo rato, su amistad llegó a ser tan estable que hasta se contaban intimidades: “Fuimos mejores amigos, yo a Saru le conté quiénes eran mis pollos, con quién no, con quién me hablaba. Él sabía todo, era como muy amigo, por eso le contaba todo y él me contaba todo a mí... Nunca me imaginé que me iba a casar con Saru”.

Pero así fue, de la amistad pasaron a la relación sentimental y en abril pasado contrajeron matrimonio. Aunque el creador de contenido todavía no ha sido padre, ha adoptado dicha figura en la vida de Adhara, hija menor de su pareja. Además, también ha dado cuenta de la armoniosa relación que tiene con la primogénita de Valdiri: Isabella, quien actualmente tiene once años de edad.