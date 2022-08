Andrea Valdiri disfruta que unas lujosas vacaciones junto a su familia, estos son los detalles

Instagram: @andreavaldirisos

La bailarina e influenciadora barranquillera Andrea Valdiri está viviendo unos días de ensueño en compañía de su esposo (Felipe Saruma), su madre y sus suegros.

El destino elegido fue Punta Cana, localidad de Republica Dominicana que es muy apetecida por los turistas. Allí no solo llegaron en helicóptero, sino que sus planes han sido de otro nivel: literalmente.

(Te puede interesar: Lina Tejeiro volvió de rumba al bar de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, esta vez con Juan Duque).

Según contó Felipe Saruma, les llamó la atención el concepto de un restaurante llamado Dinner In the Sky, cuyo atractivo es que suben a sus clientes en una grúa para que cenen en el aire. Así, a 55 metros del suelo, celebraron el cumpleaños de la mamá de Andrea Valdiri.

“Les voy a decir cuál es el secreto, comer y no mirar pa’ abajo”, bromeó la barranquillera. A su madre, en cambio, no le importó la altura e intentó bailar. “Cógela suave que no estamos en tierra”, le decía su hija.

Postal compartida por Saruma de él y Andrea Valdiri en el famoso restaurante. Instagram: @felipesaruma

(Sigue leyendo: Natalia París responde propuesta de ser infiel a su novio).

Valdiri prometió a sus seguidores grabar un videoblog para que sepan qué tipo de planes se pueden hacer en la isla y comentó: “¿Saben qué me encanta de todo esto? A pesar de que el hotel es espectacular, que todo es espectacular, es la gente, es el trato. Me han tratado divino, la gente es muy amable, te sientes como en casa. Tres días no te alcanzan, te tienes que quedar como mínimo una semana. Esto es una delicia”.

Instagram: @andreavaldirisos

Más noticias

Ana Lucía Domínguez se sometió a procedimiento para cerrar sus costillas, así quedó

Karol G rechazó un papel en DC Comics para la película ‘Aquaman’

Jessica Cediel: Corte Suprema condenó a médico que le implantó biopolímeros