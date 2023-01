Anahí Puente de RBD: ¿cuántas cirugías tiene?

Cabe destacar que la actriz mexicana, Anahí Puente quien está ad portas de los 40 siempre ha sido dueña de una innegable belleza, sin embargo ha acudido a las bondades de la medicina estética para potenciar su belleza natural.

En 2011 entró por primera vez al quirófano y ella misma contó por qué se lo hizo. En una entrevista Anahí relató que tomó esta decisión para evitar un infarto y liberarse de las migrañas debido a que tenía el tabique desviado. "Mi cirujano, Raúl Pérez Infante, me conoce de toda la vida, le dije que no quería cambiar, simplemente que si me iba a tocar la nariz, al menos que no me quedara fea" agrego en ese tiempo.

(Te puede interesar: Maite Perroni: ¿Quién es Andrés Tovar, novio y papá de su bebé?)

Tiempo después, el mismo cirujano le haría una corrección estética en el mentón. Frente a su posición acerca de las cirugías estéticas, la esposa de Manuel Velasco Coello, abogado y político mexicano con quien contrajo matrimonio en 2015, aseguró: " Creo que si tienes algo que no te gusta, que te acompleja, que te hace sentir mal y que lo puedes solucionar, arreglar o mejorar por qué no, no tiene nada de malo", afirmó en su podcast ‘Están ahí’.

Fue en el 2022 en el que Anahí Puente volvió a las manos de su cirujano de cabecera y se retocó la nariz. "Sé que no se habla de esto y es siempre un misterio cuando alguien se hace algo, pero en esta vida ya no me asustan las críticas. ¡Amo mi nariz!", comentó.

Y aunque no es confirmado por ella, algunos medios de comunicación aseguran que la también cantante se habría realizado un aumento de glúteos, perfilación de rostro y aumento de labios.

Más noticias

RBD revela las primeras fechas oficiales de sus conciertos

Selena Gomez y Drew Taggart de The Chainsmokers vistos por primera vez en una cita

Jeremy Renner sale del hospital ¿cómo sigue su salud?