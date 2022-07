Ana de Armas habría dejado Los Ángeles por su romance con Ben Affleck

Instagram: @ana_d_armas

La actriz Ana de Armas es uno de los rostros latinos más populares de la actualidad. Pese a que nació en Cuba, empezó su carrera actoral en España y luego dio un salto al otro lado del mundo para darse a conocer en Hollywood.

Esto le resultó muy bien, pues ha aparecido en producciones como ‘Sin tiempo para morir’, de la franquicia de James Bond, ‘Blade Runner 2049’, ‘Entre navajas y secretos’ y recientemente fue anunciada como la actriz que le daría vida al personaje de Marilyn Monroe en su biopic titulada ‘Blonde’.

(Sigue leyendo: Kris Jenner habla de The Kardashians 2 y revela misteriosa enfermedad).

Tal es su éxito que fue elegida como portada de la próxima edición de la revista ‘Elle’, que saldrá en agosto.

En dicho artículo la cubana abrió su corazón sobre su relación pasada con Ben Affleck, quien ahora está casado con Jennifer López, y aseguró que la atención que recibió después de la ruptura fue “horrible”

“Fue una de las razones por las que dejé Los Ángeles”, afirmó.

(Te puede interesar: Jennifer López sufrió ataques de pánico por agotamiento y estrés).

“Pasar por eso confirmó mis pensamientos sobre, ‘este no es el lugar para mí’”.. “Se volvió demasiado. No hay escapatoria. No hay manera de salir”, continuó la actriz. Según ella, Los Ángeles es una ciudad que la mantenía ansiosa.

Sin embargo, parece ser que encontró su paz en Nueva York, donde se mudó en pandemia, lo que además le permitió conocer a su actual novio.

Más noticias

Johnny Depp le responde a Amber Heard sobre petición de anular la sentencia del juicio

Piqué habría terminado con misteriosa rubia para acercarse a Shakira

¿Karol G y Feid, captados en una cita? Estas son las imágenes