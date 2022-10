Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas hablan de la posibilidad de ser padres

Instagram: @analuciado

La pareja conformada por Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas es una de las más estables de la televisión colombiana. Llevan 14 años de casados y su amor sigue intacto. Hace unos meses hablamos con ella y nos contó el secreto: “Uno no se puede dejar de encantar, de enamorar, de consentir, de mimar...”.

Tras todo este tiempo juntos hay quienes se preguntan: ¿Para cuándo los hijos?. Este es otro tema del que Ana Lucía ha hablado abiertamente, y es que sí está entre sus planes ser mamá, pero no lo ha sido por una sencilla razón: los compromisos laborales.

“Siempre ha sido un tema complicado. Jorge nunca me ha dicho ‘yo quiero…’, ‘es mi prioridad…’, y yo no he parado de trabajar desde que nos conocimos. Siento que en el momento en que tome esa decisión le tengo que decir a mi mánager: ‘Voy a parar, no me presentes para más castings’”, le dijo a Aló.

¿Te sientes lista para serlo?

No lo sé, no ha llegado ese momento… A lo mejor llegue, a lo mejor no, pero no decimos ‘eso va a ser’, porque somos además súper viajeros, nos encanta tener la maleta lista y no tener nada que nos amarre y salir siempre. Como que si lo tenemos será muy lindo y creo que Jorge va a ser el mejor papá del mundo, y si no lo tenemos, también… Hemos vivido 14 años realmente felices.

Entretanto, la actriz ya comenzó grabaciones de la segunda temporada de ‘Pálpito’, serie que protagoniza junto a Michel Brown y en la que actúan otros rostros reconocidos: Sebastián Martínez y Julian Cerati son algunos.

