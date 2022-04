Ana Lucía Domínguez revela detalles de su vida en familia

Después de 14 años de casados con Jorge Cárdenas, ¿cómo describes este amor hoy en día?

Cuando no estoy grabando, estoy todo el tiempo con Jorge viajando, trabajando, haciendo. Juntos llevamos catorce años, casados trece, y más apegados que nunca. Nuestro amor es una cosa muy rica porque es una relación de eso, de amistad, de apoyo, de ser felices. Nosotros casi no peleamos, y eso que estamos juntos casi todo el día. Ahora creo que tengo que ir a España porque parece que podríamos estar invitados a unos premios y estamos así como ‘no, no me quiero separar de Jorge 5 días’…

¿Pero así no se oxigena un poco la relación?

Es que nosotros no somos como esas parejas que dicen: “¡Ay, qué rico, voy a descansar; adiós!”. La verdad es que la padecemos cuando no estamos juntos, porque la dormida para mí es horrible sin él… Parecemos novios. Los amigos nos dicen siempre “pero ustedes parecen chicles”. Este fin de semana estuvimos en Valle de Bravo con otras parejas y no sé, de verdad tenemos un comportamiento de novios, y eso es rico. Yo creo que esa es una de las cosas que uno no puede dejar perder…

¿Cómo lograr enamorarse todos los días?

Uno no se puede dejar de encantar, de enamorar, de consentir, de mimar… Obviamente siempre hay problemas y van a haber cosas complicadas, pero con el tiempo uno madura y se da cuenta de que es más rico no pelear y es más rico hacerse el loco por cosas y la vida, y así se vive una relación mucho más tranquila.

¿Jorge es tu media naranja?

La nuestra es una relación atípica, porque mis amigos me dicen que encontrar a alguien así como tu media naranja no es fácil, y obviamente no lo es. Me siento afortunada y bendecida de tenerlo a mi lado, totalmente. Es un hombre amoroso, apasionado, lindo. Lo amo infinitamente.

¿Cómo lo defines a él?

Es que no hay hombre que me apoye más y me ayude con todo lo mío, él está en mis castings, en todo, y además es tan buen actor y tan talentoso que siempre me suma. Yo a veces veo un casting y digo ‘bueno, yo lo voy a hacer así’, y después le digo ‘oye, ¿qué opinas?’, y me cambia totalmente la película y digo ‘¡claro!, ¿cómo no me había dado cuenta?’ Tiene un tema y una sensibilidad superfuerte que hace que me sume montones en mis personajes. Con respecto a si la fama o si lo que sea… es un hombre tan maduro y tan tranquilo que lo disfruta todo y se alegra por todo y es como si le pasara a él. Y también cuando a él le pasan cosas maravillosas es como que no apoyamos y nos alegramos de los logros de los dos.

¿Planeas ser mamá?

Todo el tiempo, y últimamente tengo más amigas de mi edad, y un poquito más grandes, teniendo hijos. Como que decimos “¡qué rico, qué emoción!” y nos alegramos como si ese bebé fuera nuestro. Pero siempre ha sido un tema complicado. Jorge nunca me ha dicho “yo quiero…”, “es mi prioridad…”, y yo no he parado de trabajar desde que nos conocimos. Siento que en el momento en que tome esa decisión le tengo que decir a mi mánager: “Voy a parar, no me presentes para más castings”. Porque o si no, siempre voy a tener la tentación de “ay, quedé”, entonces me toca parar dos años. Voy a ver qué onda, qué pasa, porque también cuando estás en un proyecto eso hace parte de tu responsabilidad.

¿Te sientes lista para serlo?

No lo sé, no ha llegado ese momento… A lo mejor llegue, a lo mejor no, pero no decimos ‘eso va a ser’, porque somos además superviajeros, nos encanta tener la maleta lista y no tener nada que nos amarre y salir siempre. Como que si lo tenemos será muy lindo y creo que Jorge va a ser el mejor papá del mundo, y si no lo tenemos, también… Hemos vivido 14 años realmente felices.

¿Hay presión por parte de sus familias?

Ya los papás ni preguntan. Los primeros 5 años sí eran como “bueno, ¿y cuándo?”, “qué rico el otro diciembre tener aquí al niño Dios de verdad”, y nosotros como que ‘sí, puede ser…’ Pero ya ni preguntan. Después de 14 años ya es como que no, ni ponen el tema; pero tenemos dos sobrinos, los hijos de mi hermano, que son divinos y con ellos podemos desfogar toda esa parte maternal que yo tengo y de Jorge como papá también. Así que no sé… no cierro la puerta del todo, pero… puede ser… Ahora nos vamos a ir a vivir a Miami y a lo mejor allá como que me van a dar ganas, siento yo.

¿Cuándo se van para Miami?

Este año. Desde hace rato estamos yendo y viniendo y este apartamento ha estado acá en México casi solo, porque siempre estamos como viajando, pero ya sentimos esa necesidad de estar allí, porque hay muchas cosas de Jorge, sobre todo, que suceden en Estados Unidos y siempre es como que nos toca viajar por cosas de su trabajo y será mucho más fácil que yo venga a grabar a México, si es que hay una producción o lo que sea, para tener nuestro centro acá. México siempre será un lugar donde yo voy a venir por el trabajo, entonces creo que Miami es un poco más céntrico porque estamos en la mitad de todo.

¿Cómo es tu vida actualmente allá en México?

Pues ahora estamos, más que en México, en Miami y Orlando. Tú sabes que Jorge y yo siempre estamos metidos en mil cosas, somos muy inquietos, sobre todo Jorge. Él es un hombre que no para y ahora estamos justo abriendo un rentacar que estará en Miami y Orlando. Eso nos ha consumido un montón, estamos superfelices. Se llama Celebration y los dos somos la imagen de nuestro negocio. Es un proyecto muy bonito. Vivimos esa experiencia de las familias conociendo un lugar tan mágico. Estamos en todo el proceso, pero muy emocionados.

¿Y en qué va su negocio del tequila?

Va muy bien. Yo creo que será para finales de este año. Es que vamos a lanzar un tequila; como llevamos tantos años aquí en México, una cosa nos llevó a la otra y ha sido una experiencia linda conocer este negocio. Estuvimos ahorita nuevamente en Tequila, que es cerquita a Guadalajara, que es donde hacen el tequila, y ya encontramos el sabor que queremos. Estamos en todo el proceso de la botella, todo esto se demora mucho, pero estoy con esa ilusión. Podemos hacer cosas muy grandes y estamos muy felices.