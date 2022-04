Ana Lucía Domínguez nos habla sobre 'Pálpito', su nueva serie en Netflix

Ana Lucía Domínguez es la nueva portada de Revista Aló

Su historia de vida es tan poderosa como ella y en esta entrevista nos abre su corazón para desvelar su lado más desconocido. Sus respuestas, que sorprenden por su llaneza y sinceridad, hablan de resiliencia y embarcan al lector en un viaje emocional de descubrimiento, aceptación y dicha.

En el 2015, actuó en cinco temporadas seguidas de la serie Señora Acero, en la que le dio vida la loca ‘Tuti’; después actuó en la historia que narra la vida del cantante Nicky Jam, más adelante llegaron las dos temporadas de ¿Quién mató a Sara?, y luego le dio vida a Camila en la serie Pálpito, personaje que considera el mejor de su vida.

Cuando su representante la llamó para hablarle de este casting, recuerda que se dijo a sí misma: “Está bien, no te emociones todavía”. Durante la audición, sus nervios se sumaron a su escepticismo. Pero al terminar, las productoras, simplemente, sentenciaron: “Eres la persona”. Ella tiene instinto, es divertida, honesta y muy creativa y apasionada, por eso se quedó con ese rol.

Actriz Ana Lucía Domínguez es la nueva portada de Revista Aló

Ahora, a sus 38 años, se encuentra “en su punto óptimo”, después de haber encontrado al gran amor de su vida, el actor y cantante Jorge Cárdenas, su pareja desde hace 14 años, de sentirse plena en su trabajo y realizada como mujer: “El objetivo de estar vivo es justamente eso, experimentar la vida y jugar con ella”, asegura. “Me gusta hablar sobre el valor de ser mujeres. Es importante recordarnos que somos especiales, poderosas e importantes”, complementa.

¿Cómo terminaste trabajando en la serie Pálpito?

Pues mira, fue una sorpresa bien bonita porque yo venía de hacer dos temporadas de ¿Quién mató a Sara?, también habíamos hecho el año anterior la vida de Nicky Jam y luego me habían elegido para un personaje que íbamos a empezar a rodar, pero por cuestiones de tiempo todo se fue retrasando. Las productoras de CMO, Clara María y Ana Piñeres, me ofrecieron una serie bien interesante, escrita por Leonardo Padrón, pero además con una temática bien particular y diferente, con un personaje muy interesante. Cuando me llaman a confirmarme, yo estaba en Miami y fue como un regalo de Dios porque me lo soñaba.

¿Cómo fueron las grabaciones?

Después de tantos años de no haber grabado en Colombia, porque yo llevaba 7 años viviendo aquí, en México, fue volver otra vez a mi país y con un proyecto tan interesante, con una historia tan bonita y un elenco tan chévere… era como un sueño.

La actriz Ana Lucía Domínguez

Te reencontraste con Michel Brown, ¿no?

Pues, él es el actor con el que más he hecho series; esta es nuestra sexta serie juntos: la primera fue Pasión de Gavilanes, después Te voy a enseñar a querer, más adelante Madre Luna y El fantasma del Gran Hotel y nuevamente nos encontramos en una historia. La verdad es que eso me daba una tranquilidad y una felicidad muy grande; era una dicha volver a encontrarnos.

¿Son muy amigos?

¡Pues claro! Después de Pasión de Gavilanes, junto con el Gato Baptista, quedamos con una relación bastante bonita y cercana. Cuando Margarita (su esposa) y Michel están en México siempre tratamos de vernos, de hacer asados, luego en Colombia también. Obviamente, cuando supimos que los tres íbamos a estar en Pálpito fue una gran emoción.

¿Se reencuentran para trabajar estando en otro momento de la vida?

Yo creo que eso fue una ventaja porque no tuve el tiempo suficiente para los ensayos y todo esto, pues con Michel nos conocíamos muy bien. Es un hombre supertalentoso y un ser humano maravilloso. Los dos estamos más grandes y hemos aprendido muchas cosas. Hay unas escenas muy bonitas de los dos. La verdad es que en este punto tenemos un gran aprendizaje.

¿Cómo te fue con Sebastián Martínez?

Para mí, él es uno de los mejores actores que hay en Colombia; me moría de ganas por trabajar con él y también fue superchévere y enriquecedor. Es un hombre que cualquier escena la vuelve gigante y te da esa tranquilidad como actriz para uno sentirse bien. Tenemos unas escenas bastante fuertes… Realmente ha sido una experiencia con los dos bastante chévere.

¿Qué tal fue el sumergirte en esta historia densa y complicada del mundo de la donación de órganos?

Es un drama de ficción superemocionante que se centra en los límites a los que podría llegar una persona por amor. Cuando tú la ves, con el drama del antagonista, tú dices: ‘¿hasta dónde podría llegar por amor?’ Es bien interesante, está bien contada y no solamente hablan del tráfico de órganos, sino también sobre los hilos del poder, porque esto es ficción, es algo que se inventó Leonardo Padrón, pero hay mucha veracidad sobre el tema político, sobre la gente que tiene dinero y puede acceder a un montón de cosas. También tiene un toque y algunas pinceladas de novela y es muy rica de ver. Cuando estaba viendo el primer capítulo ya quería ver el segundo y el tercero, como que te la devoras en un momento. Eso me pareció muy chévere.

Actriz Ana Lucía Domínguez

Te fuiste muy joven de Colombia y regresas siendo una mujer adulta con una gran carrera…

Cuando yo estaba chiquita, tenía como unos 17 años, me llaman de México para hacer mi primera novela afuera, Gata salvaje, y esta historia fue vendida en muchos países. Ya después me llaman para hacer una novela en México, más adelante me fui a Argentina, me devolví a Estados Unidos, y creo que esa oportunidad de viajar y el estar conviviendo con otros actores de otros países te da esa madurez y ese aprendizaje…

¿De todos los países en los que has trabajado, cuál es tu favorito?

Me quedo con Colombia. No sé si es porque soy colombiana, a lo mejor sí, pero de verdad que hay tanto talento y hacemos las cosas tan bien hechas que me hacía mucha falta regresar a mi país, grabar y hacer productos acá.

Después de tantos roles interpretados, ¿qué significó para ti darle vida a Camila?

Creo que este es uno de los proyectos más importantes de mi carrera y como actriz siento que sí fue un reto impresionante porque la sola trama, la sola historia de una mujer que es joven, que tiene todas las ganas de vivir, que es aventurera, que quiere amar, pero resulta que tiene un problema de corazón y se puede morir, y cómo ella lo asume y después pasa todo lo que pasa y luego estas escenas que tiene con su esposo y con Michel y empieza a descubrir un montón de cosas… fue un goce tan rico, fue tan bonito, y además mis compañeros me sumaron en las escenas y me ayudaron muchísimo para que saliera todo muy bonito. Le metimos alma, vida y corazón.

Lee la versión completa en la edición impresa de Revista Aló

CRÉDITOS:

Producción: Kira Álvarez / Netflix

Styling: Andrea Méndez

Asistente de styling: Michelle Bolaños

Maquillaje y pelo: Gus Bortolotti

Catering: Pam Roches

Locación: Centro Estudio (Ciudad de México)