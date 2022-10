Ana Karina Soto reportada por deudas, pide ayuda para solucionar problema

Instagram: @karylamas

La presentadora nortesantandereana Ana Karina Soto vive una complicada situación que decidió compartir con sus seguidores en busca de ayuda.

Soto acudió a sus historias de Instagram, en las que narró lo sucedido: “Yo estoy solicitando un préstamo con mi hermano, ustedes saben que a uno le hacen como un estudio, y aparezco reportada”.

Según dijo, el reporte figura por parte de Bel-Star, empresa que maneja marcas reconocidas como Esika, L’Bel y Cyzone. Sin embargo, aclaró: “No la conozco, no tengo ni idea, nunca he hecho negocios con esa empresa, según yo no les debo un peso”.

Ante su desesperación, pidió a cualquier persona que pudiera contactarla con alguien de Bel-Star que la ayudara, pues no había sido posible hacerlo por teléfono.

Por fortuna, este viernes dio la buena noticia de que así fue: recibió correos, mensajes y números telefónicos a través de los cuales se contactó en busca de una solución.

“Se comunicaron conmigo y sí fue un caso de fraude y suplantación”, explicó.

El caso ya está en manos de la Fiscalía y la presentadora ahora espera que se resuelva a su favor.

