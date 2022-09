Amparo Grisales habló sobre el amor y uno de los secretos de su vida

No cabe duda de que Amparo Grisales es una de las mujeres colombianas cuya carrera está más consolidada, consiguiendo la admiración de miles de fanáticos alrededor de todo el territorio nacional.

A sus 66 años puede decir que ha sido actriz, modelo y conductora de uno de los principales realities que se han producido en los últimos años.

Pero hay algo que no ha sido tan público como sus logros profesionales y es cómo está su corazón. Aunque se sabe que la manizaleña estuvo casada cuando era menor de edad con el pintor ítalo-argentino Germán Tessarolo, y luego se le ha relacionado con otros hombres de la farándula, nunca ha presentado a otra persona como su pareja oficial.

Sin embargo, esto no le ha impedido abrir su corazón a otras posibilidades. ¿Que si ha amado? Por supuesto. Pero teniendo como bandera el amor propio primero.

Recientemente expresó: “Tú tienes que, desde ti mismo, tener ese egoísmo: primero me pulo, me perfecciono, estoy divina, tengo cosas que dejar y enseñar… para poder acumularlo y transmitirlo como energía a las demás personas”.

Amparo Grisales concluyó que “si tú no te amas a ti mismo no puedes amar a nadie, ni a un perrito”.

Y es que ella ha sido una mujer de opiniones fuertes. En una de sus últimas charlas con la Revista ALÓ confesó que para ella “el feminismo se ha convertido en una señalización y en un juzgamiento constante hacia los hombres sin darles tregua de que se defiendan”.

Soy femenina, no feminista. A mí los hombres me han tratado muy bien y he tenido alrededor, gracias a Dios, papá, tíos y primos hermosos que nunca me han hecho daño.