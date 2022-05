Amores que engañan, la apuesta de Lifetime en Latinoamérica

Cortesía Lifetime

'Amores que engañan', una serie compuesta por diez episodios unitarios es la nueva apuesta de Lifetime, que se concentró en Latinoamérica para esta producción dramática, que reúne un conjunto de historias independientes protagonizadas por un talentoso elenco con reconocidos actores internacionales como Marjorie de Sousa, Carlos Ponce, Aylín Mujica, Jorge Salinas, Ana Patricia Rojo, Mark Tacher, Ivonne Montero, Pepe Gámez, Omar Fierro, Érika de la Rosa, Gabriel Porras, Grettel Valdez, Christian Vázquez, Sophia Abrahão, Duda Nagle, Verónica Montes, Héctor Suárez Gomís, Nacho Casano, Juan Pablo Llano, Gabriela Vergara, Francisco Gattorno, Scarlet Ortiz, Víctor Cámara y el regreso a las pantallas de la primera actriz Lupita Ferrer.

Siguiendo el exitoso formato de Lifetime Movies, “Amores que engañan” se estrenó este sábado 14 de mayo y desde si primer episodio, contará historias de mujeres en situaciones reales y cotidianas como el amor, la ilusión y la confianza, pero que, sin embargo, se ven enfrentadas a circunstancias que las llevan a vivir las consecuencias de experiencias de dolor, traición y desengaño, las que incluso pueden terminar en un crimen pasional.

“Este es un gran proyecto, una apuesta del canal Lifetime por presentar este género y que nosotros sabemos a la audiencia le gusta mucho. Inspirados en nuestro éxito de las Lifetime Movies estas son historias guionadas, pero inspiradas en casos reales, las que realizamos gracias a un trabajo en colaboración muy exitoso, del cual estamos muy orgullosos, contentos y agradecidos de haber podido desarrollarlo con VIP 2000, Yahaira films y con Casa Blanca en Brasil. Esta es una alianza en la que hemos podido trabajar desde el guion hasta la postproducción.” comentó Carmen Larios, Sr VP de Programación y Producción de A&E y Lifetime durante la presentación a los medios.

Cortesía Lifetime

Durante la conferencia de prensa Marjorie de Sousa, protagonista del primer episodio de la serie se refirió a lo que significó para ella ser parte de esta producción. “Creo que es muy bonito ver las dimensiones y lo que somos nosotras capaces de lograr. Cada una en lo que hace, en lo que se desempeña. Obviamente este para mí es un honor, un orgullo poder compartir con tantas mujeres exitosas de detrás y delante de las cámaras. Mujeres, con una trayectoria increíble, mujeres con una historia de vida maravillosa, mujeres que son un ejemplo, que han sido mamás y papás. Mujeres que les ha tocado literalmente comenzar de cero. La verdad para mí es un honor poder trabajar con ellas”, dijo la actriz durante el evento de prensa.

Por su parte la actriz Aylin Mujica comentó sentirse muy afortunada y contenta con su participación en la serie “Nunca había hecho un personaje de este tipo, porque siempre me habían tocado las villanas, la dura, la fuerte, en la que hace sufrir a los demás y en esta ocasión fue todo lo contrario. Considero que este rol ha sido un reto en mi carrera, hacer un personaje que sufre, una mujer es sumisa”. Además, la actriz agregó “Cada persona se va a ver reflejada en estos personajes porque son historias de la vida real, de la vida diaria. Son historias que sí suceden, a veces decimos: “eso está bueno por una novela”, pero es que nosotros vivimos esas cosas. Yo estoy segura de que mi personaje existe, no en una mujer, sino en miles de mujeres. Hombres que las maltratan psicológicamente, ni siquiera tiene que ser un maltrato físico, o sea, cuántas mujeres no hay afuera que son maltratadas psicológicamente, que tienen la autoestima en el piso, que no creen que son capaces de abandonar el marido ni dejar su hogar, porque piensan que no van a ser suficientes ellas solas allá afuera hay muchísimas mujeres y ojalá que este tipo de historia. De amores que engañan puedan hacer despertar a muchas mujeres y muchas personas que sufren lo mismo”.

Cortesía Lifetime

Amores que Engañan, se destaca por llevar a la pantalla historias y situaciones que viven miles de mujeres en Latinoamérica y el actor Mark Tacher, quien actúa en el episodio sobre trata de personas se refirió a cómo ha evolucionado el mundo de la televisión y sus contenidos en los últimos años sobre estos temas.

“Antes la veíamos como un medio de entretenimiento, la veíamos como un medio para la distracción, ahora tiene que ser un medio que al mismo tiempo puede mostrar historias ficcionadas, cómo son estos libretos, pero tiene que ser informativo y al mismo tiempo recreativo, pero tiene que ser educacional”, comentó el actor sobre la importancia de llevar este tipo de historias a la televisión. “También tenemos que denunciar lo que está sucediendo en el mundo de la mujer y sobre el maltrato en general, no solamente físico, sino que también psicológico y laboral. Hay que ya empezar a denunciarlo y a tomarlo en cuenta”, agregó Mark Tacher en la conferencia de prensa.

Por otra parte, durante el encuentro con los medios, el reconocido actor venezolano Víctor Cámara habló sobre cómo los hombres deben ser el complemento de las mujeres y que Amores que Engañan es una serie que pondera a la mujer de hoy en día. “Ceo que esta serie lo hace con bastante dignidad y orgullo para la mujer. Créame que, con mucho respeto, esta producción está hecha para la mujer, con el pensamiento de la mujer. Y yo creo que todos hemos participado para lograr eso”.

Uno de los momentos de más emoción en el evento de prensa fue cuando el actor Jorge Salinas se refirió a la temática de la serie. “Creo que el abuso hacia la mujer es un tema delicado. Eso es algo que no se puede permitir en ninguna cultura o sociedad. Debemos tener la conciencia que la mujer no es igual al hombre… La mujer es superior al hombre. Y mientras no respetemos a quien nos da la vida, pues no seguiremos evolucionando como seres humanos de manera ética, de manera moral. Estoy realmente muy conmovido por esta serie y espero que al público le guste”, comentó el actor.

Además, Jorge Salinas compartió una dura experiencia personal cuando su hija, que tenía 3 años, le hizo ver que subir el tono de voz también era una forma de maltrato. “El levantar la voz es también un golpe. Yo lo hice con Máxima cuando ella tenía como 3 años. Algo dije con un tono álgido y llorando me dice “papi tú dices que las mujeres no se les pega. Y le respondo, sí, mi amor no se les pega, pero ¿qué tiene que ver con esto? Y ella me responde: Me estás pegando con tu voz” Me rompió el corazón. Y aunque no queramos, a veces cometemos este tipo de acciones. Esto que hizo mi hija me enseñó”.

Durante el evento con los medios latinoamericanos la internacionalmente reconocida actriz Lupita Ferrer, también compartió su experiencia personal con la prensa. “El tema de la serie me parece muy interesante, especialmente el episodio mío. Porque es el tema de la violencia doméstica, que existe mucho en nuestros países. Inclusive, yo misma fui víctima, como lo van a leer en mi libro, de un poquito de violencia doméstica durante mi primer matrimonio, más que nada verbal. Mi primer marido siempre andaba armado con una pistola, no era que me amenazara a mí diciendo te voy a matar, no. Pero hay algo implícito, ese es el mensaje que uno recibe. Por eso para mí es muy importante hablar de estos temas”.

Frente al abuso en contra de la mujer Marjorie de Sousa comentó que salir de una situación así es un proceso complejo. “A lo mejor tienen un motivo importante llamado hijo y eso las impulsa a salir de ese hoyo en el que están. A veces cuando estás ahí es imposible mirar, sólo sientes que te echan tierra encima y que te van matando poco a poco, pero está en nosotras ver si realmente nos queremos quedar en esa oscuridad o si esa misma tierra la utilizamos para ir subiendo y lograr salir de ese hoyo. Ser unas guerreras”.

La primera temporada de “Amores que Engañan” cuenta con 10 episodios unitarios de 1 hora, todos filmados en 4K. Para esta primera producción original de Lifetime en Latinoamérica se utilizaron 800 prendas de vestuario, 250 extras y 65 actores, entre los que destaca un exclusivo reparto internacional nunca antes visto con reconocidos talentos de México, Cuba, Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Puerto Rico y Brasil. Cabe destacar que las grabaciones de los capítulos se realizaron bajo todos los protocolos de seguridad necesarios para prevenir el COVID 19, cuidando así la salud de los actores y miembros de la producción.

Grabada en 66 locaciones en Guadalajara, México y Miami, Estados Unidos, la serie “Amores que Engañan” fue protagonizada y producida por mujeres, siendo el 70% de los departamentos detrás de cámara dirigidos por mujeres.