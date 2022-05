Amber Heard y James Franco: video revelado por la defensa de Jhonny Depp

Instagram: @amberheard

Ya van varias semanas del proceso judicial que adelantan Amber Heard y Jhonny Depp tras su divorcio y acusaciones por maltrato físico y difamación. Sin embargo, no parece que el fin se acerque.

Esta semana Heard pasó al estrado para hablar de cuando le pidió el divorcio al actor. Según ella, solicitó una orden de alejamiento y cambió las cerraduras de su ático, pues temía que Depp entrara a atacarla.

(Sigue leyendo: Amber Heard relató cómo fue violada por Johnny Depp con una botella rota).

Así mismo, negó haber estado acompañada de alguien más, pero la abogada Camile Vasquez preguntó ¿por qué se sentía cómoda con la presencia de James Franco y a él sí lo dejó entrar?. De este modo, insinuó que el ‘pánico’ que había dicho sentir no era real.

Para probar su argumento mostró videos de la cámara de seguridad del ascensor en los que se les ve a Heard en compañía del actor James Franco entrando al apartamento. La fecha corresponde al 22 de mayo de 2016, un día antes de pedir el divorcio.

(Te puede interesar: Pipe Bueno protagonizará una serie en Disney+ y ya tiene fecha de estreno).

No es la primera vez que la actriz alega no recordar un episodio y la defensa demuestra que sí ocurrió. De hecho, otro de los momentos memorables del juicio fue cuando le preguntaron a Amber si Jhonny Depp la ha mirado en todos los encuentros, ella respondió que no se había dado cuenta.

“No puede hacerlo porque es culpable. Sabe que está mintiendo, de otro modo ¿por qué no puede mirarme?”.





Sin embargo, un audio en el que él le promete que no la volverá a mirar a los ojos fue reproducido. Ella dijo no recordar ese momento, pero su voz suena claramente en la conversación. Así, la defensa probó que Depp es fiel a sus palabras.

Más noticias

Premios Nuestra Tierra: conoce los nominados y cómo ver la entrega en vivo

Megan Fox confesó que le hizo un agujero a su ropa para tener sexo con Machine Gun Kelly

Mamá de Elon Musk posó en vestido de baño a sus 74 años