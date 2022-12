Amber Heard llegó a un acuerdo con Johnny Depp tras juicio por difamación

Por medio de redes sociales la actriz dio a conocer un comunicado a la opinión pública, en el cual afirma que no va a seguir con la apelación de la denuncia por difamación contra el también actor Jhonny Depp. Según cuenta ella, uno de los motivos para que ella tomará esta decisión es que “el sistema judicial estadounidense no tomó en cuenta las pruebas directas que corroboraba su testimonio”, aseguró.

Amber había presentado el recurso de apelación a inicios del mes de diciembre del año 2022, pese a esto, ella prefiere terminar con esto ahora “el nuevo juez tendría que considerar todas las pruebas presentadas de nuevo”, afirmó.

Sin embargo, todo esto se podría demorar varios meses y no se puede asegurar que el resultado sea el deseado por la artista, por lo tanto ella dijo “Simplemente no estoy dispuesta a pasar esto por tercera vez”, dice en su comunicado. Además, asegura que quiere disfrutar su tiempo de otra manera y no quiere arriesgarse a tener otro fuerte choque financiero, físico, emocional y psicológico.

Para finalizar, resaltó que nadie la va a callar “ no voy a dejar que lo ocurrido me amenace, me desanime o me disuada de decir la verdad. Nadie puede y nadie me la quitará. Mi voz sigue siendo para siempre el activo más valioso que tengo”.

