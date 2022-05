Amber Heard habla en el juicio tras la intervención de Kate Moss

El largo juicio de Johnny Depp y Amber Heard llega a su recta final y, tras largas semanas de testimonios y declaraciones, el último encuentro está por darse. Esta semana Kate Moss, quien estuvo con Depp en los años 90 y quien fue nombrada por Heard en una de sus vistas, por lo que se le invitó para que testificara. En un viaje que Depp y Moss hicieron en Jamaica, se rumoreó que él la empujó por las escaleras. Heard mencionó este hecho y Moss, via telemática, contestó a las preguntas que el abogado fue haciendo, negando que ese hecho sucediera:

"Nunca me tiró por las escaleras. Resbalé porque había habido una tormenta y me caí. Mis gritos eran de dolor porque me hice daño en la espalda. Él vino corriendo, me llevó de nuevo a la habitación y pidió ayuda médica".

Si Moss tuvo que formar parte de este juicio fue debido a la mención de Heard, y ahora ella ha hablado a posteriori, tras presenciar esas declaraciones de la modelo. La abogada de Depp le preguntaba: "No esperabas que Moss testificara negando el rumor". A lo que ella contestaba: "Incorrecto, creo que mucha gente hablará para apoyar a Johnny.

Por aquel entonces fue un rumor que todo el mundo debatió, por supuesto que pensé en él cuando vi unas escaleras por las que podría empujar a mi hermana o a mí", contestaba Heard volviendo a recordar el incidente que vivió, y por el que mencionó a Kate Moss en una vista previa. "Sabía que muchas personas saldrían hablando a su favor, es un hombre con mucho poder, y eso es lo que ocurre, que la gente apoya a los hombres con poder".