Amber Heard escribirá un libro sobre su vida con Johnny Depp para poder pagarle la deuda

Se rumora que la actriz Amber Heard no está nada contenta con el veredicto de la Corte tras el juicio de demanda que su exesposo, Johnny Depp, puso en su contra por difamación. La actriz, además de tener que pagar al actor 15 millones de dólares por daños a su imagen, no quedó como la favorita del público, ya que luego de sus declaraciones ante el jurado y las de los testigos en el juicio, perdió mucha popularidad.

Las ganancias del libro servirían a Heard para pagar parte de la indemnización que debe a su exesposo, según revela OK! Magazine. Esto debido a que la actriz no cuenta con los fondos suficientes para liquidar esta nueva deuda que surgió a raíz de las acusaciones de violencia de género que hizo en una publicación en The Washington Post en 2018.

Aunque Amber contaría exactamente lo que recuerda y lo que vivió, deberá tener mucho cuidado con lo que publica, pues de caer de nuevo en acusaciones directas a su ex, podría provocar otra demanda similar a la que vivió hace unas semanas.

Habrá que esperar al libro para saber a detalle lo que Amber tiene que decir sobre los aspectos de su relación que no ventiló durante el juicio. Declaraciones en las que podemos esperar una nueva confesión de amor, tal como lo hizo en su reciente entrevista con la NBC.

