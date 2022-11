Amaia Montero reaparece tras un mes ingresada en una clínica

Tras la publicación de una extraña fotografía el pasado 14 de octubre, donde al parecer acababa de salir de tomar una ducha, las dudas sobre el futuro de la cantante Amaia Montero se vio turbio. Sus más de 490 mil seguidores en redes sociales de la cantante se preocuparon. No solo porque no salía arreglada, sino porque se veía diferente a como solemos conocerla.

Además, los comentarios que posteó en dicha imagen, entre los que se incluía uno que rezaba: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, así como las respuestas que dio a algunos de sus seguidores, incoherentes o llenos de nostalgia, prendieron las alarmas sobre su estado de salud mental.

(Lee también: Amaia Montero está desaparecida tras extraña fotografía en sus redes)

En ese momento, tras la creciente preocupación del mundo de saber de Amaia, quien fuera la voz de la exitosa banda La Oreja de Van Gogh entre los años de 1996 y 2007, su hermana Idoia Montero, dijo para un medio de comunicación español que “Amaia no está pasando por su mejor momento, agradezco el apoyo que le han dado a mi hermana”.

Este miércoles se conoció la noticia de que la cantante se encontraba en una clínica Universidad de Navarra, donde estaba recluída desde hace un mes, que tuvo su quebranto mental y que fue dada de alta este martes, donde fue acompañada por su familia.

Por lo pronto, aunque no se tienen mayores detalles, se ha sabido que la española se encuentra muchísimo mejor y que está concentrada en sacar adelante un proyecto muy especial para ella: su nuevo álbum musical.

