Amaia Montero está desaparecida tras extraña fotografía en sus redes

Una fotografía publicada el pasado 14 de octubre, donde al parecer acababa de salir de tomar una ducha dio mucho de qué hablar entre los más de 490 mil seguidores de la cantante Amaia Montero. No solo porque no salía arreglada, sino porque se veía diferente a como solemos conocerla.

Además, los comentarios que posteó en dicha imagen, entre los que se incluía uno que rezaba: "“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, así como las respuestas que dio a algunos de sus seguidores, incoherentes o llenos de nostalgia, prendieron las alarmas sobre su estado de salud mental.

Incluso, tras la pregunta de uno de sus seguidores donde le cuestionaba sobre cómo estaba y cómo se sentía, la artista respondió tajantemente, "Destruida".

¿Qué dice su familia?

Tras la creciente preocupación del mundo de saber de Amaia, quien fuera la voz de la exitosa banda La Oreja de Van Gogh entre los años de 1996 y 2007, su hermana Idoia Montero, dijo para un medio de comunicación español que “Amaia no está pasando por su mejor momento, agradezco el apoyo que le han dado a mi hermana”.

Por otro lado, fue tajante al especificar que no es ella quien debe hablar sobre su estado de salud, ya que no es ella quien maneja su imagen ante los medios de comunicación y no dio mayor información al respecto.

Así mismo, Marcelo Vaccaro, quien es su productor musical, fue consultado también por medios de comunicación del país hibérico, y aseguró que un principio pensó que había hackeado la cuenta de la artista, pero que más adelante lo descartó y que no ha sido posible ubicarla o ponerse en contacto con ella.

En la misma línea, Aurelio Manzano, otro de sus productores, explicó que no es una campaña musical o nada parecido, "Nadie está banalizando nada, no forma parte de ninguna campaña promocional ni de marketing. Mucha precaución porque estamos con un tema delicado de salud”, dijo.

