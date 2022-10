Alina Lozano presentó a su novio más de 30 años menor que ella

La actriz Alina Lozano, reconocida por sus papeles en grandes producciones como ´Pedro el Escamoso', 'Pa´quererte´y 'Hasta que la plata nos separe', entre otros en sus más de 30 años de vida artística, se ha vuelto asidua creadora de contenido de Instagram y de Tik Tok, donde ya tiene más de 200 mil y 300 mil seguidores, respectivamente.





Desde hace un uno meses, la también productora y mánager de artistas de 53 años, ha llamado la atención por la presencia de sus videos con un joven actor que rodea los 20 años, y ella, sin mayor reparo contó la verdad: "Es mi novio".

En entrevista para un programa de farándula del Canal Caracol, Alina abrió su corazón y explicó lo que significaba para ella su trabajo en redes sociales, “Desde esa narrativa para contarles de una manera un poco jocosa, un poco divertida, pero siempre historias reales. Soy yo, realmente, y esa soy", dijo.

Dijo que las críticas que recibe por la forma en que se presenta ante la cámara, no la trasnochan porque disfruta mucho lo que hace, "No me acicalo mucho, amo la vida. Entonces me llamó la atención eso porque yo ‘carilavada’, simplona, sin elegancia, entonces yo como que dije es cierto”.

Aseguró que sabe lo que tiene y lo que es, “Elegancia no creo que tenga mucha, ‘carilavada’ soy porque yo no me maquillo en mi vida diaria, insípida ahí sí refuté porque yo tengo mi tumbao’, como tú lo tienes y como todos tenemos nuestro tumbao´en la vida”.

Y en cuanto al chico que sale en sus videos y que muchos creen que es su familiar, fue contundente al recordar lo que responde cuando le preguntan por la situación: “¿Mi nieto? Es mi novio. Entonces me miran ¿en serio? (…) Algunas se van sin decir nada, otras dicen ‘uy tan bueno, qué chévere. Yo también tengo mi historia por ahí”, confesó entre risas.

Mira la entrevista completa aquí:

