Alec Baldwin apretó el gatillo del arma que mató a Halyna Hutchins, confirma informe del FBI

El 21 de octubre de 2021, en medio del rodaje de ‘Rust’, murió Halyna Hutchins, quien se desempeñaba como directora de fotografía de la película. Este hecho dejó en shock no solamente al plató, sino a la comunidad cinéfila y al mundo entero, pues quien estuvo involucrado en la tragedia fue Alec Baldwin.

Baldwin, reconocido por filmes como ‘Beetlejuice’ y ‘Pearl Harbor’, se preparaba para grabar una escena y bajo la dirección de Hutchins posicionó el arma hacia la cámara, disparándole a ella en el pecho y alcanzando al director Joel Souza.

El actor se mantuvo alejado de los medios por un tiempo, hasta que en diciembre del mismo año concedió una entrevista a ‘ABC’ en la que empezó diciendo: “No quiero sonar como si fuera la víctima porque hay una víctima, hay una mujer que murió y mi amigo quedó herido”.

También recordó de la siguiente manera a Hutchins: “Era alguien amada por todo el que trabajaba con ella, que le agradaba a todos, y era admirada”, expresó antes de romper en llanto.

Según él, no apretó el gatillo y miembros del equipo le dijeron que “el arma estaba fría”. Es decir, que no estaba cargada. “El gatillo no fue apretado. Nunca dispararía un arma y nunca apretaría un gatillo”, afirmó con seguridad.

Sin embargo, este fin de semana fue publicado un informe del FBI en el que se concluye que el arma "no podía dispararse sin apretar el gatillo mientras los componentes internos de trabajo estuvieran intactos y funcionales". Y así era, según balística era un revólver en buen estado.

Este dato añade otro ángulo a la investigación, pues confirma que sí fue el actor quien disparó.

Por otro lado, aunque la familia de la fallecida lo denunció por homicidio imprudente, a Baldwin no se le han presentado cargos oficiales.

