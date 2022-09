Aida Victoria Merlano se prepara para cumplir su condena: "estoy empacando ropa"

Aída Victoria Merlano, influencer e hija de la excongresista Aida Merlano, condenada por corrupción.

A pocas horas de conocer la posible condena que enfrentaría Aída Victoria Merlano, quien antes se llamaba Caroline, por su participación en la cinematográfica fuga de su mamá, quien se encontraba en la cárcel y condenada por actos de corrupción, a través de un video en vivo, la influencer abrió su corazón con sus seguidores de instagram y afirmó que hoy, a las 2 p.m., hora en la que se conocerá su sentencia, podrían pasar dos cosas: "me permiten esperar el fallo de segunda instancia en libertad o me privan de la libertad".

No ha sido un proceso fácil para la influencer de 23 años, pero aseguró qu estaba lista para enfrentar lo que la justicia decidiera, "estoy empacando ropa porque debo estar preparada para los dos escenarios, que me dejen en libertad, o que me dicten la captura inmediata", dijo.

En una entrevista concedida en días pasados, Aída Victoria aseguró que va a apelar la condena por fuga de presos y por inducir a un menor a cometer un delito, que le daría de 17 años en prisión intramural, "es injusto que me acusen por delitos que no he cometido, y porque muy a pesar de que creo que la justicia colombiana, sí siento que hay una especie de retaleación por las cosas he hecho mi mamá", explicó.

