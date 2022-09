Aida Victoria Merlano reaccionó a comentarios de quienes la querían ver en la cárcel

Instagram: @aidavictoriam

El día de ayer, 13 de septiembre, se llevó a cabo la audiencia en la que un juez del Juzgado 20 Penal del dictó la condena que deberá pagar Aida Victoria bajo la modalidad de casa por cárcel: en total, le dio siete años y seis meses de prisión por los delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos.

Lo anterior, en el marco de la fuga de su madre. La ex congresista Aida Merlano escapó de un consultorio odontológico en octubre de 2019 mientras pagaba una condena por fraude electoral, porte ilegal de armas y concierto para delinquir agravado.

Vale aclarar que el odontólogo Javier Cely, quien realizaba el procedimiento a Merlano, quedó absuelto.

Tras conocerse la sentencia, la influencer barranquillera subió un par de historias en su cuenta personal de Instagram aclarando: “Ya lloré lo que tenía que llorar y puedo venir a darles la noticia. No me voy a ir a una cárcel. Lo que tenía que pasar hoy realmente era eso, que me mandaran 15 años mínimo a una cárcel y pasó un milagro porque fueron siete años y medio, y va a ser en el beneficio de casa por cárcel”.

Así mismo, contó que está adelantando el proceso para entregarse al Inpec, pero que su abogado apeló y espera que la absuelvan en segunda instancia.

Por otro lado, también aprovechó para mandar un mensaje a sus detractores. En su misma cuenta de Instagram publicó un video comiendo palomitas de maíz mientras luce sorprendida y escribió: “Yo viendo los comentarios de la gente que se enojó porque no me metieron a la cárcel”.

