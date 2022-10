Aida Victoria Merlano habló de su corta relación con Yeferson Cossio: “Yo sí me enamoré”

En diálogo con Dímelo King, Aida habló su realidad y se sinceró sobre distintas situaciones que rodearon su presente. Su romance con Yéferson Cossio fue uno de los temas de los que habló sin ningún problema.

“Nosotros éramos amigos, yo hice un video hablando sobre un tema cuando él se puso los implantes. Todo el mundo estaba hablando de que se puso los senos, es un imbécil, un idiota, pero me pareció un tipo tan inteligente porque yo sí me pillé cuál era el marketing detrás. Yo hice el video hablando de cuál era su estrategia y develando cifras (…) hice un análisis full y quedó increíble”, relató.

Aida aseguró que duraron nueve meses siendo amigos a través de redes sociales, y que una vez se encontraron, la química fue indescriptible.

“No era un plan coqueteo, era un plan de: ‘Yo sé que, si algún día nos vemos, nos vamos a caer muy bien’. Él me apoyó mucho en tema de redes, cuando yo perdí mi cuenta él fue quien me la recuperó. Siempre nos llevamos muy bien (…) a mí siempre me pareció muy guapo, cuando se cortó el pelo dije: ‘Uff, se ve muy guapo’”,

“Solo te diré algo, las cosas más bonitas que me ha dicho un hombre en la vida me las dijo él. Sí hubo una cagada, él nunca hizo pública su ruptura cuando pasó y entonces pensaron que era un cacho, pero en verdad no lo fue”, aclaró. Aida Victoria aseguró que siempre se sintió muy bien con Yeferson, ya que ratifica que es ella misma en versión hombre.