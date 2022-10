Aida Victoria Merlano, Naldy y WestCol envueltos en polémica en redes

Instagram: @aidavictoriam /@naldyoficial / @westcol

El artista urbano Naldy y la influencer Aida Victoria Merlano iniciaron una relación hace varios meses y al comienzo compartían múltiples publicaciones que daban cuenta de sus muestras de afecto. Así mismo, participaban en sketches de comedia.

Con el paso del tiempo se empezó a sospechar que ya no seguían juntos, pero él fue una de las personas que manifestó su apoyo a la barranquillera cuando fue sentenciada a siete años y medio de casa por cárcel. Por medio de su cuenta personal expresó: “Hoy no es un buen día, hoy hay injusticia en mi país con una niña trabajadora, honrada, una mujer de palabra; es injusto y cruel”.

Sin embargo, este jueves se sinceró con sus seguidores y admitió que dieron fin a la relación:

Todo el mundo me está preguntando que si terminé con Aida y sí, terminamos este sábado que pasó. Ella está en todo su derecho de tener novio, de tener amigo o tener cuento… lo que ella quiera porque ella se merece ser feliz.

La pelea entre Naldy y WestCol

Por otro lado, Naldy también se vio envuelto en una polémica con WestCol, quien es actualmente el streamer #1 de Colombia en Twitch.

Todo empezó porque en una de sus transmisiones el paisa se refirió al cantante como ‘pelagato’. Esto llegó a sus oídos y decidió confrontarlo en redes: “Este parcero cogió plata hace tres meses y quiere hablar de todo el mundo”, dijo.

Naldy adjuntó el video de WestCol hablando de él. Instagram: @naldyoficial

WestCol no se quedó atrás y respondió: “Yo no sé qué está pasando últimamente que todos le tiran al Westcol”.

“Brother, yo no te conozco, no sé quién eres y mi intención no es que te sintieras mal”, continuó y luego añadió más sarcasmo: “Te voy a poner en la lista de las personas que quieren pelear y cuando pegues una canción te monto”.

Pero como si no fuera suficiente, involucró a Aida Victoria en la discordia al mencionarla en un tweet.

