Aída Merlano: ¿Nuevo amor? Tremendo beso el que le dió en vivo a streamer

Desde hace algunos días la barranquillera Aída Victoria Merlano ha aparecido en varias transmisiones de la plataforma de streaming 'Twitch, tras acompañar a uno de sus más asiduos y populares influencers, el paisa 'Westcol'.

La amistad de ambos se ha visto muy fortalecida tras la condena de la empresaria y tras su ruptura con el cantante Naldy, con quien llevaba una relación hasta hace mes y medio. Además, según se sabe, el propio Naldy habría tenido fuertes enfrentamientos con el influencer de video juegos por el amor de la costeña.

Tanto Merlano como Westcol han sido muy abiertos en las transmisiones, e incluso el paisa la ha confrontado con el tema de enamorarse a pesar de ser menor que ella, "SYo te puedo dar cosas que ningún hombre te puede dar, y no estoy hablando de lo material, te puedo dar sueños, metas e ilusiones porque yo estoy lleno de eso, yo tengo ganas de hacer muchas cosas grandes; entonces, si tú llegas y conoces a un pelado como yo, tú te vas a inspirar y te vas a motivar ¿Cómo no te vas a enamorar o a darte la oportunidad por lo que diga la gente? ¿Estoy bien o no?”, dijo.

Por su parte la influencer no se ha quedado atrás, dijo ser feliz con él, porque se ríen todo el tiempo, "A mí me gusta mucho hablar contigo y pasar tiempo contigo, en verdad que sí, es como si tú me aterrizaras y me recordaras quién soy yo. Yo me reflejo mucho en ti porque nos parecemos un montón, entonces a veces pasa eso, que tú me recuerdas mucho de qué me pierdo”, explicó.

Este fin de semana los ojos de los internautas se posaron nuevamente sobre ellos, pues la empresaria vovlió a aparecer en uno de sus en vivos, cuando tras estar hablando sobre el libro 'El principito', pues Aída le regaló una copia de él a Martín Dislavo, como se llama el streamer, protagonizaron un largo beso en medio de la transmisión en vivo:

Si bien ninguno de los influencers han confirmado o negado una relación sentimental, Aída, en sus historias de Instagram habilitó la opción de preguntas y respuestas, donde respondió varias críticas que le hacían por el cambio de relación y por estar posiblemente saliendo con Westcol.

Al comentario: “El amor es ciego y vas de mal en peor…”, Merlano le resopndió: “¿Cierto?… Pero en la mujer en la que yo me voy a convertir después de que yo termine con este man”.

Explicó que al paisa le han dicho de todo en sus mensajes directos de Instagram, "Machista, misógino, otros que es comunista. Por cierto, ya que anda tan preocupada por mi vida le voy a enviar al DM los recibos de mi casa porque ando en un apuro para pagarlos”.

Finalmente hizo un llamado para que los internautas no se metan más en su vida y dijo, “Quiero que defiendan mis derechos a gürrear tranquila”, puntualizó.

