Adidas rompe asociación con Kanye West tras comentarios antisemitas

Adidas terminó oficialmente su asociación con Kanye West después de que el rapero hiciera numerosos comentarios antisemitas. A través de un comunicado emitido este martes, la empresa deportiva dijo que no tolerará el antisemitismo ni ningún otro tipo de discurso de odio.

Además, aseguró que los comentarios recientes del ganador del Grammy son "inaceptables, odiosos y peligrosos". La medida tomada por Adidas es de efecto inmediato, por lo que se han suspendido las ventas y producción de la marca Yeezy.

“Adidas no tolera el antisemitismo y cualquier otro tipo de discurso de odio”, dijo la compañía en su comunicado. “Los comentarios y acciones recientes de Ye han sido inaceptables, odiosos y peligrosos, y violan los valores de diversidad e inclusión, respeto mutuo y equidad de la empresa”.

Adidas anunció que su asociación con el diseñador de moda Yeezy estaba “bajo revisión” a principios de octubre después de que West, de 45 años, usara una camiseta con la leyenda “White Lives Matter” en un desfile de moda.

“Después de repetidos esfuerzos para resolver la situación de forma privada, hemos tomado la decisión de revisar la asociación”, compartió Adidas en un comunicado en ese momento.

La decisión de la compañía se produce después de que celebridades, incluida la ex esposa de West, Kim Kardashian, condenaran al artista por sus comentarios.

West no tomó la decisión de la compañía con amabilidad, respondiendo en Instagram: "F—K ADIDAS. ADIDAS VIOLÓ Y ROBÓ MIS DISEÑOS".

La relación del rapero tanto con Adidas así como con el resto del mundo de la moda empeoró después de sus mensajes de odio en contra de los judíos. Inmediatamente fue sancionado tanto en Twitter como en Instagram.

A pesar de que Adidas, Balenciaga y Vogue rompieron sus relaciones con West , el rapero sostiene que nunca será cancelado. "No voy a perder dinero", le dijo al portal de noticias TMZ, encogiéndose de hombros. “El día que me sacaron del sitio de Balenciaga, fue uno de los días más liberadores”. Y añadió: "Estamos aquí, bebé, no vamos a ninguna parte".

