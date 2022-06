Adhara, hija de Andrea Valdiri, ya la dice papá a Felipe Saruma

Instagram: @adharavaldirios

Hay alegría en la familia Valdiri Saruma, pues la menor de las hijas de la barranquillera, Adhara ya dio sus primeros pasos. Así quedó documentado en historias de Instagram.

En el video aparece la niña intentando mantenerse en pie mientras se dirige hacia una foto de la familia y dice “papá” cuando le señalan a Felipe Saruma.

Al fondo se escucha a Valdiri emocionada diciendo “Papá, es el papá” y sobre el video escribió: “Lo logramos, ya camina”.

Al mismo tiempo, la emprendedora y bailarina se encuentra organizando la fiesta de cumpleaños de Adhara, pues está próxima a cumplir su primer añito.

(Te puede interesar: ¿Por cerrar ciclos, Christian Nodal se copió del look de J Balvin?).

Recordemos que hace unos días se reavivó la polémica acerca de quién es el verdadero padre de la niña, pues el cantante Lowe León, quien estuvo en una relación con Andrea Valdiri, dijo ante los medios de comunicación que nunca ha evadido su responsabilidad:

“Hice todo lo posible en su momento por la vía conciliatoria para ejercer la paternidad de la niña y no fue posible, eso yo no me lo estoy inventando, la evidencia está y en algún momento va a salir”, aseguró.

Mientras tanto, pide que se realice una prueba de ADN para confirmar su relación con la pequeña.

Más noticias

Lowe León envió emotivo mensaje a hija que tiene con Andrea Valdiri

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno esperan su segundo hijo

James Rodríguez y Daniela Ospina reaparecieron juntos en Miami