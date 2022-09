Adam Levine rompe el silencio sobre infidelidad a Behati Prinsloo

Instagram: @adamlevine

Este lunes en internet se habló de un solo tema principalmente: la infidelidad de Adam Levine a su esposa Behati Prinsloo, conocida por su amplia carrera en el modelaje y por ser un ángel de Victoria’s Secret.

Esto se supo porque una mujer identificada como Sumner Stroh compartió las conversaciones que había tenido con el cantante de Maroon 5, en las que él le confesaba que le parecía muy atractiva: “Esencialmente estuve teniendo una aventura con un hombre que está casado con un ángel de Victoria’s Secret”, confesó la chica en un video de TikTok.

Según ella, se vio motivada a hacerlo público porque una de sus amistades estuvo a punto de vender la historia a un medio de comunicación y prefería ser ella misma quien apareciera en cámara admitiendo todo.

(Para saber los detalles: Adam Levine: modelo con la que fue infiel a Behati Prinsloo revela pruebas).

Pues bien, un día después de lo ocurrido, Levine rompió el silencio y lanzó un comunicado a través de sus redes sociales en el que afirma:

Mucho se está diciendo sobre mí en este momento y quiero aclararlo. Tuve un juicio muy pobre al hablar con alguien que no sea mi esposa en CUALQUIER tipo de manera coqueta. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable en mi vida. En ciertos casos se volvió inadecuado; he admitido eso y tomé medidas proactivas para remediarlo con mi familia.